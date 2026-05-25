Маринована скумбрія в томатному соусі: рецепт смачної закуски

Практично жоден святковий стіл не обходиться без закуски з риби, приготуйте скумбрію в домашніх умовах, вона виходить набагато дешевшою і смачнішою за магазинну.

Маринована скумбрія чудово підійде з відвареною картоплею, свіжим хлібом або просто як холодна закуска. Страву дуже зручно приготувати заздалегідь.

Інгредієнти:

  • скумбрія свіжоморожена — 2 шт;

  • цибуля — 3 шт.;

Для маринаду:

  • кетчуп — 5 ст. л.;

  • олія — 100 мл;

  • цукор — 1 ст. л.;

  • оцет яблучний — 50 мл;

  • коріандр горошком — 0,5 ч. л.;

  • перець чорний горошком — 1 ч. л.;

  • перець духмяний — 5 шт.;

  • паприка мелена солодка — 1 ч. л.;

  • лавровий лист — 2 шт.;

  • сіль — 1 ст. л.

Приготування:

  1. Скумбрію розморозьте, відріжте голову, хвіст, видаліть нутрощі, хребет, кістки, помийте і наріжте на порційні шматочки.

  2. Цибулю очистьте і наріжте тонкими півкільцями.

  3. У сотейник влийте олію, додайте кетчуп, цукор, сіль, коріандр, перець горошком, перець духмяний, паприку, лавровий лист, перемішайте, потім доведіть до кипіння та за 20-30 секунд зніміть з вогню, остудіть, влийте оцет і ще раз перемішайте.

  4. У скляну ємність на дно викладіть половину нарізаної цибулі, потім впритул викладіть шар риби, зверху — шар цибулі, що залишився, залийте маринадом, накрийте кришкою і відправте в холодильник на 24 години.

Поради:

  • Кетчуп можна замінити томатною пастою.

