Маринована скумбрія в томатному соусі: рецепт смачної закуски
Практично жоден святковий стіл не обходиться без закуски з риби, приготуйте скумбрію в домашніх умовах, вона виходить набагато дешевшою і смачнішою за магазинну.
Маринована скумбрія чудово підійде з відвареною картоплею, свіжим хлібом або просто як холодна закуска. Страву дуже зручно приготувати заздалегідь.
Інгредієнти:
скумбрія свіжоморожена — 2 шт;
цибуля — 3 шт.;
Для маринаду:
кетчуп — 5 ст. л.;
олія — 100 мл;
цукор — 1 ст. л.;
оцет яблучний — 50 мл;
коріандр горошком — 0,5 ч. л.;
перець чорний горошком — 1 ч. л.;
перець духмяний — 5 шт.;
паприка мелена солодка — 1 ч. л.;
лавровий лист — 2 шт.;
сіль — 1 ст. л.
Приготування:
Скумбрію розморозьте, відріжте голову, хвіст, видаліть нутрощі, хребет, кістки, помийте і наріжте на порційні шматочки.
Цибулю очистьте і наріжте тонкими півкільцями.
У сотейник влийте олію, додайте кетчуп, цукор, сіль, коріандр, перець горошком, перець духмяний, паприку, лавровий лист, перемішайте, потім доведіть до кипіння та за 20-30 секунд зніміть з вогню, остудіть, влийте оцет і ще раз перемішайте.
У скляну ємність на дно викладіть половину нарізаної цибулі, потім впритул викладіть шар риби, зверху — шар цибулі, що залишився, залийте маринадом, накрийте кришкою і відправте в холодильник на 24 години.
Поради:
Кетчуп можна замінити томатною пастою.