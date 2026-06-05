Маринована цибуля: рецепт соковитої закуски, яку завжди варто тримати під рукою

Маринована цибуля / © Credits

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Маринована цибуля давно посідає особливе місце в українській кухні. Її подають до шашлику, додають у салати, використовують як доповнення до м’ясних страв, риби та домашніх закусок. Завдяки правильному маринаду вона втрачає надмірну гостроту, натомість набуває приємної солодкувато-кислої нотки та залишається хрусткою.

На сторінці Буде смачно разом розповіли про перевірений рецепт маринованої цибулі, яка стане універсальним доповненням до багатьох улюблених страв.

Інгредієнти синя цибуля 400 г цукор 100 г сіль 50 г оцет 150 мл гаряча вода (окріп) 300 мл духмяний перець 4 горошини чорний перець 4 горошини гвоздика 4 бутони

Приготування

Очистьте синю цибулю та наріжте її максимально тонкими півкільцями. Чим тонше буде нарізка, тим швидше овоч просочиться маринадом. У глибокій мисці змішайте цукор, сіль та оцет. Додайте духмяний перець, чорний перець і гвоздику. Залийте суміш гарячою водою та ретельно перемішайте до повного розчинення солі та цукру. Якщо цибуля не надто гостра, можна використовувати теплу воду замість окропу. Перекладіть нарізану цибулю у чисту банку чи глибоку миску. Залийте підготовленим маринадом так, щоб він повністю покривав її. Для швидкого подавання достатньо залишити цибулю за кімнатної температури приблизно на 20 хв. Чим довше вона маринується, тим насиченішим і гармонійнішим стає смак. Після настоювання зберігайте цибулю у холодильнику.

З чим подавати мариновану цибулю

солоний оселедець

консервовані та мариновані гриби

шашлик

запечене м’ясо

домашні бургери

сендвічі

салати

картопляні страви

Завдяки легкій кислинці та пряним ноткам спецій маринована цибуля додає свіжості навіть найпростішим стравам.

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Хрустка текстура, приємний аромат спецій та збалансований кисло-солодкий смак роблять цей рецепт одним із тих, які легко стають постійними мешканцями домашнього холодильника.

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