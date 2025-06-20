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Маринована цибуля з кінзою та кетчупом: рецепт закуски, яка ідеально доповнить шашлик
Маринована цибуля з кінзою та кетчупом — це пікантна, хрумка закуска, яка стане чудовим доповненням до шашлику або будь-якого м’яса. Страву можна приготувати заздалегідь.
Процес приготування маринованої цибулі простий і швидкий, готова вона буде вже через 15-20 хвилин.
Інгредієнти
- цибуля фіолетова
- 3 шт.
- кетчуп
- 3 ст. л.
- оцет (9%)
- 1 ч. л.
- гострий соус «Чилі»
- 1 ч. л.
- часник
- 1 зубчик
- кінза свіжа
- 1 пучок
- перець чорний мелений
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- сіль
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Цибулю очистьте помийте і наріжте тонкими півкільцями.
Часник очистьте та видавіть через прес.
Кинзу промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником та наріжте.
Викладіть у миску цибулю, кінзу, додайте кетчуп, оцет, соус «Чилі», часник, перець чорний мелений і сіль, потім перемішайте і залиште на 15-20 хвилин.
Поради:
Замість фіолетової цибулі можна використовувати цибулю ріпчасту.
Кетчуп використовуйте будь-який.