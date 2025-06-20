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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Маринована цибуля з кінзою та кетчупом: рецепт закуски, яка ідеально доповнить шашлик

Маринована цибуля з кінзою та кетчупом — це пікантна, хрумка закуска, яка стане чудовим доповненням до шашлику або будь-якого м’яса. Страву можна приготувати заздалегідь.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
43 ккал
Маринована цибуля з кінзою та кетчупом

Маринована цибуля з кінзою та кетчупом / © Credits

Процес приготування маринованої цибулі простий і швидкий, готова вона буде вже через 15-20 хвилин.

Інгредієнти

цибуля фіолетова
3 шт.
кетчуп
3 ст. л.
оцет (9%)
1 ч. л.
гострий соус «Чилі»
1 ч. л.
часник
1 зубчик
кінза свіжа
1 пучок
перець чорний мелений
сіль

  1. Цибулю очистьте помийте і наріжте тонкими півкільцями.

  2. Часник очистьте та видавіть через прес.

  3. Кинзу промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником та наріжте.

  4. Викладіть у миску цибулю, кінзу, додайте кетчуп, оцет, соус «Чилі», часник, перець чорний мелений і сіль, потім перемішайте і залиште на 15-20 хвилин.

Поради:

  • Замість фіолетової цибулі можна використовувати цибулю ріпчасту.

  • Кетчуп використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Кількість переглядів
141
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