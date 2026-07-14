Маринована вишня: рецепт незвичайної закуски

Якщо ви помітили чорні смуги на даху будинку, не поспішайте думати, що це звичайний бруд або пліснява. Найчастіше причина криється у водоростях, які активно розмножуються у вологому середовищі. Однак, якщо проблему ігнорувати, вона може не лише зіпсувати зовнішній вигляд оселі, а й скоротити термін служби покрівлі.