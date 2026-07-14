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Маринована вишня: рецепт незвичайної закуски
Маринована вишня — це незвичайна ароматна, холодна закуска, яку подають до м’ясних страв або використовують для прикрашання десертів чи рибних наїдків.
Кисло-солодкий смак вишні в поєднанні з пряними спеціями створює приємні смак та аромат.
Інгредієнти
- вишня
- 350 г
- духмяний перець
- 2 горошини
- гвоздика
- 1 бутон
- кардамон
- 1 коробочка
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- винний оцет 6%
- 1,5 ст. л.
- вода
- 200 мл
Вишню промийте та видаліть кісточки.
На дно банки покладіть духмяний перець, гвоздику, кардамон і щільно викладіть вишню.
Воду доведіть до кипіння, додайте цукор, сіль, проваріть одну хвилину, зніміть з вогню, влийте оцет і залийте вишню.
Накрийте кришкою та залиште за кімнатної температури до повного охолодження, потім поставте до холодильника для маринування на 12–24 години.
Поради:
Замість винного оцту можна використовувати столовий 9%-й.