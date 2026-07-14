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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Маринована вишня: рецепт незвичайної закуски

Маринована вишня — це незвичайна ароматна, холодна закуска, яку подають до м’ясних страв або використовують для прикрашання десертів чи рибних наїдків.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
92 ккал
Коментарі
Маринована вишня: рецепт незвичайної закуски

Маринована вишня / © Credits

Кисло-солодкий смак вишні в поєднанні з пряними спеціями створює приємні смак та аромат.

Інгредієнти

вишня
350 г
духмяний перець
2 горошини
гвоздика
1 бутон
кардамон
1 коробочка
цукор
1 ст. л.
сіль
0,5 ч. л.
винний оцет 6%
1,5 ст. л.
вода
200 мл

  1. Вишню промийте та видаліть кісточки.

  2. На дно банки покладіть духмяний перець, гвоздику, кардамон і щільно викладіть вишню.

  3. Воду доведіть до кипіння, додайте цукор, сіль, проваріть одну хвилину, зніміть з вогню, влийте оцет і залийте вишню.

  4. Накрийте кришкою та залиште за кімнатної температури до повного охолодження, потім поставте до холодильника для маринування на 12–24 години.

Поради:

  • Замість винного оцту можна використовувати столовий 9%-й.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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