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Мариноване сало у банці: рецепт української закуски
Якщо солоне сало вже трохи набридло, саме час спробувати його мариновану версію, коли воно поєднується з хрусткою цибулею, свіжим кропом, часником і копченою паприкою, яка додає закусці легкого димного аромату.
Сало, цибуля, часник, кріп і трохи спецій — усе, що потрібно для цієї закуски. Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла про рецепт маринованого сала у банці, яке готується без зайвих клопотів, а після ночі у холодильнику стає особливо ароматним.
Інгредієнти
- свіже сало
- 400 г
- велика біла цибуля
- 1 шт.
- свіжий кріп
- 1 невеликий пучок
- часник
- 3–4 зубчики
- сіль з гіркою
- 1 ст. л (25–30 г)
- копчена паприка
- 2 ч. л
- чорний мелений перець
- 1 ч. л
- цукор
- ½ ч. л
- яблучний чи винний оцет
- 1 ст. л
Якщо використовуєте вже солоне сало, додаткову сіль не додавайте.
Приготування
Цибулю наріжте тонкими півкільцями, промийте крижаною водою та добре обсушіть.
Кріп розділіть на невеликі пучки, а часник наріжте тонкими пластинками.
Додайте до цибулі оцет і добре перемішайте.
Можна трохи пом’яти її руками, щоб вона пустила сік і стала ароматнішою.
Наріжте його невеликими шматочками.
Окремо змішайте сіль, копчену паприку, чорний перець і цукор.
Ретельно натріть цією сумішшю кожен шматочок сала.
На дно чистої банки покладіть трохи цибулі, кропу та часнику.
Зверху — шматочки сала.
Продовжуйте викладати інгредієнти шарами, поки банка не заповниться.
Закрийте банку кришкою та поставте у холодильник на 6–12 годин. За цей час сало просочиться ароматами цибулі, часнику, кропу та спецій.
Мариноване сало — той випадок, коли кілька простих продуктів перетворюються на закуску, яка легко зникає зі столу першою. Подавайте його охолодженим із житнім хлібом, гірчицею, солоними огірками чи просто цибулею.