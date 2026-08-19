Мариноване сало у банці: рецепт української закуски

Мариноване сало в банці tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Сало, цибуля, часник, кріп і трохи спецій — усе, що потрібно для цієї закуски. Фудблогерка Мирослава Пекарюк розповіла про рецепт маринованого сала у банці, яке готується без зайвих клопотів, а після ночі у холодильнику стає особливо ароматним.

Мариноване сало в банці tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Мариноване сало в банці tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Інгредієнти свіже сало 400 г велика біла цибуля 1 шт. свіжий кріп 1 невеликий пучок часник 3–4 зубчики сіль з гіркою 1 ст. л (25–30 г) копчена паприка 2 ч. л чорний мелений перець 1 ч. л цукор ½ ч. л яблучний чи винний оцет 1 ст. л

Якщо використовуєте вже солоне сало, додаткову сіль не додавайте.

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Мариноване сало в банці tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Мариноване сало в банці tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Мариноване сало в банці tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготування

Цибулю наріжте тонкими півкільцями, промийте крижаною водою та добре обсушіть. Кріп розділіть на невеликі пучки, а часник наріжте тонкими пластинками. Додайте до цибулі оцет і добре перемішайте. Можна трохи пом’яти її руками, щоб вона пустила сік і стала ароматнішою. Наріжте його невеликими шматочками. Окремо змішайте сіль, копчену паприку, чорний перець і цукор. Ретельно натріть цією сумішшю кожен шматочок сала. На дно чистої банки покладіть трохи цибулі, кропу та часнику. Зверху — шматочки сала. Продовжуйте викладати інгредієнти шарами, поки банка не заповниться. Закрийте банку кришкою та поставте у холодильник на 6–12 годин. За цей час сало просочиться ароматами цибулі, часнику, кропу та спецій.

Мариноване сало — той випадок, коли кілька простих продуктів перетворюються на закуску, яка легко зникає зі столу першою. Подавайте його охолодженим із житнім хлібом, гірчицею, солоними огірками чи просто цибулею.

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