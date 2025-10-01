Мариноване у пиві м’ясо з овочами: рецепт страва, яка просто тане у роті

Мариноване у пиві мʼясо з овочами tiktok.com_cookrate.com

Незвичний маринад робить яловичину неймовірно ніжною, ароматною та буквально «вершковою» на смак. Таку страву можна подати і як головну страву на сімейному застіллі, і як оригінальне частування для гостей. Рецептом приготування поділилися на сторінці Cookrate.

Завдяки ферментації пиво діє як натуральний розм’якшувач волокон. Напій додає легку солодкість і карамельні нотки, а разом із соєвим соусом, гірчицею та паприкою пиво створює ідеальний баланс смаку.

Для маринаду найкраще підходить світлий лагер або бурштиновий ель, адже вони підкреслюють смак м’яса та не перебивають його.

Інгредієнти Яловичина (лопатка або вирізка) 1,5 кг Пиво світле 500 мл Вершкове масло 100 г Олія 100 мл Цибуля 3 шт. Червоний болгарський перець 1 шт. Бекон 100 г Часник 15 г Помідори 2 шт. Сіль 1 ч. л Чорний перець мелений ½ ч. л Солодка паприка 1 ч. л Гірчиця 3 ст. л Соєвий соус 70 мл Вода 500 мл Крохмаль 40 г Розмарин 10 г Розтоплене масло 100 г

Приготування

Змішайте пиво, соєвий соус, гірчицю, спеції та подрібнений часник. Покладіть шматки м’яса у глибоку миску чи банку, залийте маринадом і залиште на 3–4 години, чи на ніч у холодильнику. У сковороді розігрійте масло з олією. Обсмажте м’ясо до золотистої скоринки. Додайте бекон і цибулю, готуйте ще кілька хвилин. Додайте нарізаний перець і помідори. Влийте воду та частину маринаду. Накрийте кришкою та тушкуйте 1,5–2 години на слабкому вогні. У кінці розведіть крохмаль у воді, влийте у соус і доведіть до легкого загустіння. Викладіть м’ясо з овочами, полийте соусом і подайте з ароматною картоплею.

Поради

Якщо любите пікантніший смак, додайте трохи гострої паприки чи чилі.

Для ніжнішого варіанту можна використати курятину чи свинину.

Не перетримуйте м’ясо, щоб воно не стало сухим.

Мариноване у пиві м’ясо з овочами — це страва, яка поєднує простоту приготування та ресторанний рівень смаку. Вона стане окрасою будь-якого столу та обов’язково сподобається вашим близьким.