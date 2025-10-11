Мариноване у пиві м’ясо, запечене у головці капусти: оригінальний рецепт

Мариноване у пиві мʼясо запечена у капусті instagram.comcookrate.pl / © Instagram

На сторінці Cookrate з’явився рецепт, який уже став вірусним серед гурманів: м’ясо, мариноване у пиві, запечене просто в головці капусти. Звучить сміливо, а результат — ніжне, соковите м’ясо з насиченим смаком.

Це не просто страва — це кулінарне шоу. Капуста тут виконує роль природного «казана», в якому м’ясо томиться у власному соку, вбирає аромати пива, спецій та соусу. Вам не потрібні складні прилади, лише звичайна духовка, пакет для запікання і трохи терпіння.

Інгредієнти

Основне

Капуста 2 головки

Свиняча шийка 1 кг

Цибуля 2 шт.

Олія 2 ст. л

Сіль ½ ч. л

Чорний перець ½ ч. л

Пиво 300 мл

Насіння гірчиці 2 ст. л

Соус

Майонез 100 г

Грецький йогурт 150 г

Твердий сир 100 г

Сік половини лимона

Білий кунжут 1 ч. л

Чорний перець

Приготування

Акуратно виріжте серцевину, щоб утворилася глибока порожнина. Не розбирайте листя, воно має залишитися цілим. Наріжте свинину та цибулю. Змішайте з олією, сіллю, перцем і насінням гірчиці. Вкладіть у капусту. Залийте пивом і залиште маринуватися 30 хв. Потім злийте рідину. У мисці змішайте майонез, йогурт, лимонний сік, кунжут і перець. Можна додати частину тертого сиру. Перемішайте м’ясо з соусом у капусті. Зверху посипте тертим сиром. Помістіть капусту у пакет для запікання, щільно зав’яжіть, щоб начинка залишилася вгорі. Закріпіть пакети на решітку духовки так, щоб вони висіли, це дозволить теплу рівномірно оточувати капусту. Запікайте за 180°C протягом 90 хв. Вийміть запечену капусту, дайте їй охолонути 10 хв, а потім розріжте навпіл.

Порада

Якщо хочете зробити страву легшою, використовуйте курку чи індичку.

Замість пива підійде яблучний сидр, він додасть легку фруктову кислинку.

Цей рецепт — не просто ситна вечеря. Це спосіб перетворити просте запікання на кулінарну подію. Ідеальний варіант для обіду, вечері з друзями чи родинного застілля, коли хочеться вразити без особливих зусиль.