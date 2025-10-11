- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 2 хв
Мариноване у пиві м’ясо, запечене у головці капусти: оригінальний рецепт
Осінь — ідеальний час для кулінарних експериментів. Холодні вечори, аромат запеченого м’яса, бокал темного пива та тепла компанія, що може бути кращим.
На сторінці Cookrate з’явився рецепт, який уже став вірусним серед гурманів: м’ясо, мариноване у пиві, запечене просто в головці капусти. Звучить сміливо, а результат — ніжне, соковите м’ясо з насиченим смаком.
Це не просто страва — це кулінарне шоу. Капуста тут виконує роль природного «казана», в якому м’ясо томиться у власному соку, вбирає аромати пива, спецій та соусу. Вам не потрібні складні прилади, лише звичайна духовка, пакет для запікання і трохи терпіння.
Інгредієнти
Основне
Капуста 2 головки
Свиняча шийка 1 кг
Цибуля 2 шт.
Олія 2 ст. л
Сіль ½ ч. л
Чорний перець ½ ч. л
Пиво 300 мл
Насіння гірчиці 2 ст. л
Соус
Майонез 100 г
Грецький йогурт 150 г
Твердий сир 100 г
Сік половини лимона
Білий кунжут 1 ч. л
Чорний перець
Приготування
Акуратно виріжте серцевину, щоб утворилася глибока порожнина. Не розбирайте листя, воно має залишитися цілим.
Наріжте свинину та цибулю. Змішайте з олією, сіллю, перцем і насінням гірчиці. Вкладіть у капусту. Залийте пивом і залиште маринуватися 30 хв. Потім злийте рідину.
У мисці змішайте майонез, йогурт, лимонний сік, кунжут і перець. Можна додати частину тертого сиру.
Перемішайте м’ясо з соусом у капусті. Зверху посипте тертим сиром.
Помістіть капусту у пакет для запікання, щільно зав’яжіть, щоб начинка залишилася вгорі.
Закріпіть пакети на решітку духовки так, щоб вони висіли, це дозволить теплу рівномірно оточувати капусту. Запікайте за 180°C протягом 90 хв.
Вийміть запечену капусту, дайте їй охолонути 10 хв, а потім розріжте навпіл.
Порада
Якщо хочете зробити страву легшою, використовуйте курку чи індичку.
Замість пива підійде яблучний сидр, він додасть легку фруктову кислинку.
Цей рецепт — не просто ситна вечеря. Це спосіб перетворити просте запікання на кулінарну подію. Ідеальний варіант для обіду, вечері з друзями чи родинного застілля, коли хочеться вразити без особливих зусиль.