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Мариновані баклажани: рецепт літньої закуски
Ароматні, соковиті та з легкою пікантною ноткою — ці мариновані баклажани можуть стати ідеальною закускою до обіду чи вечері.
Сезон баклажанів уже відкрито, тож цей рецепт, про який розповіли на сторінці Lily_Cook, точно варто зберегти. Тут немає складних технік або довгого списку продуктів, лише обсмажені баклажани, хрусткі овочі та простий кисло-солодкий маринад із часником.
Інгредієнти
Для закуски
середні баклажани — 4–5 шт.
морква — 1–2 шт.
болгарський перець — 1 шт.
Для маринаду
вод — 3 ст. л
оцет — 3 ст. л
цукор — 2 ст. л
сіль — 1 ч. л з гіркою
часник — 3 зубчики
Приготування
Баклажани наріжте кружальцями та обсмажте на пательні до рум’яної скоринки.
Моркву натріть на тертці, а болгарський перець наріжте довгими тонкими смужками.
Для маринаду змішайте воду, оцет, цукор, сіль і подрібнений часник.
Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися.
Тепер викладайте овочі у форму шарами: баклажани, морква, перець, і повторюйте, доки всі інгредієнти не закінчаться.
Залийте овочі маринадом, щоб він рівномірно розподілився між шарами.
Залиште закуску маринуватися, щоб овочі встигли увібрати ароматну кисло-солодку заправку.
Соковиті баклажани, солодкувата морква, хрусткий перець і часниковий маринад створюють закуску, яка точно не затримається на довго у холодильнику.