Мариновані баклажани: рецепт літньої закуски

Мариновані баклажани tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

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Сезон баклажанів уже відкрито, тож цей рецепт, про який розповіли на сторінці Lily_Cook , точно варто зберегти. Тут немає складних технік або довгого списку продуктів, лише обсмажені баклажани, хрусткі овочі та простий кисло-солодкий маринад із часником.

Інгредієнти

Для закуски

середні баклажани — 4–5 шт.

морква — 1–2 шт.

болгарський перець — 1 шт.

Для маринаду

вод — 3 ст. л

оцет — 3 ст. л

цукор — 2 ст. л

сіль — 1 ч. л з гіркою

часник — 3 зубчики

Приготування

Баклажани наріжте кружальцями та обсмажте на пательні до рум’яної скоринки. Моркву натріть на тертці, а болгарський перець наріжте довгими тонкими смужками. Для маринаду змішайте воду, оцет, цукор, сіль і подрібнений часник. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися. Тепер викладайте овочі у форму шарами: баклажани, морква, перець, і повторюйте, доки всі інгредієнти не закінчаться. Залийте овочі маринадом, щоб він рівномірно розподілився між шарами. Залиште закуску маринуватися, щоб овочі встигли увібрати ароматну кисло-солодку заправку.

Соковиті баклажани, солодкувата морква, хрусткий перець і часниковий маринад створюють закуску, яка точно не затримається на довго у холодильнику.

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