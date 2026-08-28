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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Мариновані баклажани: рецепт літньої закуски

Ароматні, соковиті та з легкою пікантною ноткою — ці мариновані баклажани можуть стати ідеальною закускою до обіду чи вечері.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Мариновані баклажани tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Мариновані баклажани tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Сезон баклажанів уже відкрито, тож цей рецепт, про який розповіли на сторінці Lily_Cook, точно варто зберегти. Тут немає складних технік або довгого списку продуктів, лише обсмажені баклажани, хрусткі овочі та простий кисло-солодкий маринад із часником.

Інгредієнти

Для закуски

  • середні баклажани — 4–5 шт.

  • морква — 1–2 шт.

  • болгарський перець — 1 шт.

Для маринаду

  • вод — 3 ст. л

  • оцет — 3 ст. л

  • цукор — 2 ст. л

  • сіль — 1 ч. л з гіркою

  • часник — 3 зубчики

Приготування

  1. Баклажани наріжте кружальцями та обсмажте на пательні до рум’яної скоринки.

  2. Моркву натріть на тертці, а болгарський перець наріжте довгими тонкими смужками.

  3. Для маринаду змішайте воду, оцет, цукор, сіль і подрібнений часник.

  4. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися.

  5. Тепер викладайте овочі у форму шарами: баклажани, морква, перець, і повторюйте, доки всі інгредієнти не закінчаться.

  6. Залийте овочі маринадом, щоб він рівномірно розподілився між шарами.

  7. Залиште закуску маринуватися, щоб овочі встигли увібрати ароматну кисло-солодку заправку.

Соковиті баклажани, солодкувата морква, хрусткий перець і часниковий маринад створюють закуску, яка точно не затримається на довго у холодильнику.

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