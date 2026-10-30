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Мариновані баклажани: рецепт популярної закуски
Це смачна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якої страви.
Подайте на святковий стіл, до сімейного обіду чи вечері. Перед подаванням прикрасьте зеленню.
Інгредієнти
- баклажани
- 500 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- яблучний оцет
- 2 ст. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- олія
- 3 ст. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- мелений чорний перець
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Баклажани помийте, зріжте кінці, наріжте пластинками товщиною близько 1 сантиметра.
Деко застеліть пергаментом, викладіть баклажани, змастіть олією та запікайте за 180 градусів 20–25 хвилин.
Трохи охолодіть, зніміть шкірку, наріжте кубиками та перекладіть у посуд.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник пропустіть через прес.
Зелень промийте та подрібніть.
Для маринаду: у миску викладіть цибулю, часник, зелень, додайте мелений чорний перець, цукор, сіль, яблучний оцет, олію, перемішайте і залийте баклажани, ще раз перемішайте, накрийте кришкою і поставте в холодильник на добу.
Поради:
Можна використовувати столовий оцет 9% (знадобиться одна столова ложка).