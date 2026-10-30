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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

Мариновані баклажани: рецепт популярної закуски

Це смачна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якої страви.

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
49 ккал
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Мариновані баклажани

Мариновані баклажани / © Credits

Подайте на святковий стіл, до сімейного обіду чи вечері. Перед подаванням прикрасьте зеленню.

Інгредієнти

баклажани
500 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
3 зубчики
яблучний оцет
2 ст. л.
цукор
1 ч. л.
олія
3 ст. л.
сіль
1 ч. л.
мелений чорний перець

  1. Баклажани помийте, зріжте кінці, наріжте пластинками товщиною близько 1 сантиметра.

  2. Деко застеліть пергаментом, викладіть баклажани, змастіть олією та запікайте за 180 градусів 20–25 хвилин.

  3. Трохи охолодіть, зніміть шкірку, наріжте кубиками та перекладіть у посуд.

  4. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник пропустіть через прес.

  5. Зелень промийте та подрібніть.

  6. Для маринаду: у миску викладіть цибулю, часник, зелень, додайте мелений чорний перець, цукор, сіль, яблучний оцет, олію, перемішайте і залийте баклажани, ще раз перемішайте, накрийте кришкою і поставте в холодильник на добу.

Поради:

  • Можна використовувати столовий оцет 9% (знадобиться одна столова ложка).

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