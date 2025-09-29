Мариновані баклажани: швидкий рецепт смачної закуски

Мариновані баклажани tiktok.com_@bude_smachno_razom

Мариновані баклажани виходять ароматними, ніжними та чудово поєднуються як із м’ясними, так і з рибними стравами, а ще стануть відмінним доповненням до святкового столу. Секрет цієї страви полягає у її простоті, адже для приготування вам не знадобляться дорогі чи екзотичні інгредієнти, лише звичайні продукти, які є практично в кожній кухні, про це розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти Баклажани 5 шт. Вода 200 мл Цукор 2 ст. л Сіль 1 ст. л Оцет винний (можна яблучний чи столовий) 50 мл Олія 2 ст. л Лавровий лист 3 шт. Духмяний перець 8 горошин Гвоздика 3 шт. Часник 3 зубчики Зелень (петрушка, кріп) 100 г Олія

Приготування

Очистьте овочі від шкірки та наріжте кружальцями чи пластинами. Трохи посоліть, щоб вийшла гіркота. На розігрітій сковороді з олією підсмажте баклажани з обох боків до золотистої скоринки. Викладіть їх на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. У невеликій каструлі з’єднайте воду, оцет, цукор, сіль, спеції (лавровий лист, гвоздику, перець) та 2 ст. л олії. Доведіть до кипіння, після чого дайте маринаду охолонути. У глибоку миску чи банку викладайте шарами обсмажені баклажани, подрібнений часник і зелень. Всі овочі повинні бути повністю вкриті рідиною. Накрийте кришкою та поставте у холодильник.

Найсмачніші баклажани через 3–5 днів маринування, коли вони повністю вберуть аромат спецій. Але багато хто не може втриматися та починає куштувати вже наступного дня та це теж чудовий варіант.

Поради

Якщо ви хочете отримати дієтичніший варіант, можна не смажити баклажани, а запекти їх у духовці та змастити невеликою кількістю олії.

Для пікантнішого смаку додайте кілька шматочків гострого перцю чилі.

Закуску можна зберігати у холодильнику до двох тижнів.

Мариновані баклажани — це універсальна страва, яка може стати як легким перекусум, так і гарною закускою для святкового застілля. Спробуйте цей простий рецепт і ви відкриєте для себе новий улюблений спосіб приготування «синеньких».