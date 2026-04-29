Мариновані голубці з морквою по-корейськи: рецепт популярної хрусткої закуски

Це чудовий варіант закуски для святкового столу, яку можна приготувати заздалегідь, а потім просто подати. Моркву по-корейськи можна приготувати в домашніх умовах або купити в будь-якому супермаркеті.

Для маринаду:

Для начинки:

Часник очистьте та пропустіть через прес.

Моркву почистьте, помийте, натріть на тертці для корейської моркви та викладіть до миски. Додайте часник, коріандр, паприку, перець чилі, мускатний горіх, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.

На розпечену сковорідку вилийте олію, прогрійте одну хвилину та залийте нею моркву, ще раз перемішайте і залиште на 10–15 хвилин.

Капусту помийте, очистьте від верхнього листя і трохи виріжте качан.

У каструлі закип’ятіть воду, злегка посоліть, влийте одну столову ложку оцту, опустіть капусту та проваріть 5–6 хвилин, потім вийміть її, відокремте м’які листочки, а якщо ближче до середини капуста ще тверда, покладіть її знову в окріп на 3–4 хвилини.

Викладіть капустяне листя на робочу поверхню і зріжте з нього ножем грубі прожилки, а якщо воно велике — розріжте його на дві частини.

На кожен капустяний лист викладіть начинку з моркви та загорніть його у вигляді голубця, зробіть так з усім листям і начинкою.