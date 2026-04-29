- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 2 хв
Мариновані голубці з морквою по-корейськи: рецепт популярної хрусткої закуски
Бюджетні мариновані голубці з начинкою з моркви по-корейськи виходять хрусткими й пікантними.
Це чудовий варіант закуски для святкового столу, яку можна приготувати заздалегідь, а потім просто подати. Моркву по-корейськи можна приготувати в домашніх умовах або купити в будь-якому супермаркеті.
Інгредієнти
капуста білокачанна — 700 г
Для маринаду:
вода — 600 мл
цукор — 2 ст. л.
сіль — 1 ст. л.
олія — 2 ст. л.
оцет столовий 9% — 4 ст. л.
лист лавровий — 1 шт.
перець духмяний горошком — 5 шт.
Для начинки:
морква — 400 г
часник — 3 зубки
коріандр мелений — ½ ч. л.
паприка мелена солодка — ½ ч. л.
перець чилі мелений — ¼ ч. л.
горіх мускатний мелений — ¼ ч. л.
перець чорний мелений
сіль — 1 ч. л.
олія — 3 ст. л.
Приготування
Часник очистьте та пропустіть через прес.
Моркву почистьте, помийте, натріть на тертці для корейської моркви та викладіть до миски. Додайте часник, коріандр, паприку, перець чилі, мускатний горіх, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
На розпечену сковорідку вилийте олію, прогрійте одну хвилину та залийте нею моркву, ще раз перемішайте і залиште на 10–15 хвилин.
Капусту помийте, очистьте від верхнього листя і трохи виріжте качан.
У каструлі закип’ятіть воду, злегка посоліть, влийте одну столову ложку оцту, опустіть капусту та проваріть 5–6 хвилин, потім вийміть її, відокремте м’які листочки, а якщо ближче до середини капуста ще тверда, покладіть її знову в окріп на 3–4 хвилини.
Викладіть капустяне листя на робочу поверхню і зріжте з нього ножем грубі прожилки, а якщо воно велике — розріжте його на дві частини.
На кожен капустяний лист викладіть начинку з моркви та загорніть його у вигляді голубця, зробіть так з усім листям і начинкою.
Викладіть до контейнера або миски для маринування.
Для маринаду:
До сотейника влийте воду, додайте цукор, сіль, олію, лавровий лист, перець горошком, перемішайте, доведіть до кипіння, влийте оцет і залийте голубці, накрийте тарілкою, а зверху поставте банку з водою.
Охолодіть за кімнатної температури та покладіть до холодильника для маринування на 6–8 годин.
Поради:
Щоб голубці швидше промаринувалися, робіть їх маленькими.
Що довше вони стоятимуть у маринаді, то смачнішими та соковитішими вийдуть.