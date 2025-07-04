Мариновані оливки: рецепт вишуканої закуски / © Associated Press

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Такі оливки вже стали класикою у блозі популярної фудблогерки Meliz Berg. Її рецепт — це справжня кулінарна знахідка: вишуканий та простий.

Цей маринад натхненний традиційними зеленими оливками, які на Кіпрі спершу злегка роздавлюють каменем, потім вимочують у солоній воді та подають із щедрою кількістю оливкової олії, часником, лимоном та розчавленими зернами коріандру.

Meliz адаптувала автентичний рецепт для домашнього приготування, використовуючи якісні оливки. Цей рецепт чудово підходить для сімейного столу чи аперитиву з келихом вина. Ароматний маринад ідеально підходить для того, щоб мочати у нього хліб — справжнє гастрономічне задоволення.

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Інгредієнти Оливки без кісточок 160 г Зелені королівські оливки без кісточок 160 г Насіння коріандру 2 ст. л Часник 4 зубчики Свіжа петрушка 1 ст. л Свіжа кінза 1 ст. л Маленький лимон 1 шт. Гранатовий соус 1 ст. л Оливкова олія 3 ст. л Бальзамічний оцет 1 ст. л Сушений орегано 2 ч. л Перець Пул бібер (турецький гострий перець) ½ ч. л

Приготування

Покладіть оливки у скляну банку чи пластиковий контейнер з кришкою. Розчавіть 1 ст. л насіння коріандру у ступці. Додайте до оливок разом із цілими зернами, часником, нарізаною зеленню та скибочками лимона. Долийте гранатовий соус, оливкову олію, оцет, орегано та перець Пул бібер. Усе ретельно перемішайте, закрийте кришкою та струсіть банку, щоб маринад рівномірно розподілився. Поставте у холодильник щонайменше на добу — саме тоді оливки насичуються смаками. Зберігати можна до 7 днів. За годину до подачі дістаньте з холодильника, щоб олія повернулася до рідкого стану. Перед подачею збризніть ще трохи оливковою олією.

Поради

Цей рецепт чудово адаптується під ваш смак. Якщо ви хочете м’якшого смаку, зменште кількість часнику чи гострого перцю. Якщо любите кислинку, додайте більше лимону чи бальзаміку.

Не забудьте подати зі свіжим хлібом або лавашем, адже маринад — це справжній скарб.

Подавайте як:

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Ці оливки — не просто закуска, а справжній спосіб відчути смак Середземномор’я у себе на кухні. Спробуйте і вам більше не захочеться магазинних.