Мариновані опеньки на зиму: простий рецепт

Мариновані опеньки tiktok.com_@ptashka77

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Осінь — час, коли варто подбати про запаси на холодну пору року. І серед баночок із соліннями, варенням та овочевими салатами особливе місце посідають мариновані гриби. Опеньки чудово вбирають аромат спецій, залишаються апетитними та підходять і до святкового столу, і до звичайної вечері.

Приготувати таку закуску вдома не надто складно, знадобляться свіжі гриби, кілька базових інгредієнтів для маринаду та трохи часу, про це розповіли на сторінці ptashka77.

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Пропорції маринаду розраховані на 1 літр води.

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Інгредієнти гриби сіль 50 г (приблизно 2 ст. л без гірки) цукор 25 г (1 повна ст. л) оцет 100 мл лавровий лист духмяний перець суміш перців гвоздика

Кількість спецій можна регулювати на власний смак. Якщо любите пряний аромат, додайте трохи більше перцю чи гвоздики. Спеції можна покласти безпосередньо у маринад або розподілити між банками.

Приготування

Опеньки залийте окропом і залиште на 10 хв. Після цього промийте їх із сіллю. Перекладіть гриби у каструлю з водою та варіть приблизно 20 хв. Потім відкиньте на друшляк і ще раз ретельно промийте. Залийте гриби водою так, щоб вона їх покривала. Додайте сіль, цукор, оцет, лавровий лист, перець і гвоздику. Доведіть до кипіння та варіть ще 10 хв після закипання. Стерилізовані банки щільно наповніть грибами, залийте гарячим маринадом і закрийте кришками. Переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.

Мариновані опеньки tiktok.com_@ptashka77

Дивіться відеорецепт за посиланням.

Ароматні гриби можна подати до картоплі, м’яса чи просто поставити на стіл як самостійну закуску.

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