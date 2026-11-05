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Мариновані опеньки на зиму: простий рецепт
Хрусткі, запашні, з приємною кислинкою та насиченим смаком — мариновані опеньки давно стали однією з найулюбленіших домашніх заготівель.
Осінь — час, коли варто подбати про запаси на холодну пору року. І серед баночок із соліннями, варенням та овочевими салатами особливе місце посідають мариновані гриби. Опеньки чудово вбирають аромат спецій, залишаються апетитними та підходять і до святкового столу, і до звичайної вечері.
Приготувати таку закуску вдома не надто складно, знадобляться свіжі гриби, кілька базових інгредієнтів для маринаду та трохи часу, про це розповіли на сторінці ptashka77.
Пропорції маринаду розраховані на 1 літр води.
Інгредієнти
- гриби
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- сіль
- 50 г (приблизно 2 ст. л без гірки)
- цукор
- 25 г (1 повна ст. л)
- оцет
- 100 мл
- лавровий лист
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- духмяний перець
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- суміш перців
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- гвоздика
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Кількість спецій можна регулювати на власний смак. Якщо любите пряний аромат, додайте трохи більше перцю чи гвоздики. Спеції можна покласти безпосередньо у маринад або розподілити між банками.
Приготування
Опеньки залийте окропом і залиште на 10 хв.
Після цього промийте їх із сіллю.
Перекладіть гриби у каструлю з водою та варіть приблизно 20 хв.
Потім відкиньте на друшляк і ще раз ретельно промийте.
Залийте гриби водою так, щоб вона їх покривала.
Додайте сіль, цукор, оцет, лавровий лист, перець і гвоздику.
Доведіть до кипіння та варіть ще 10 хв після закипання.
Стерилізовані банки щільно наповніть грибами, залийте гарячим маринадом і закрийте кришками.
Переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.
Дивіться відеорецепт за посиланням.
Ароматні гриби можна подати до картоплі, м’яса чи просто поставити на стіл як самостійну закуску.