ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Мариновані печериці з овочами — рецепт закуски, яка зникає зі столу першою

Мариновані печериці з овочами ароматні, насичені та настільки універсальні, що підходять і для щоденної вечері, і для святкового меню.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Мариновані печериці з овочами tiktok.com/@katarinacooks

Мариновані печериці з овочами tiktok.com/@katarinacooks

Домашні закуски повертають нас до простої кухні, де головну роль грає смак, а не складність приготування. Саме тому мариновані гриби з овочами залишаються класикою, яка не виходить із моди.

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці Katarina_cooks, поєднує доступні продукти та збалансований маринад, який робить страву одночасно пікантною, свіжою та ароматною.

Мариновані печериці з овочами tiktok.com/@katarinacooks

Мариновані печериці з овочами tiktok.com/@katarinacooks

Інгредієнти

Гриби та овочі

  • печериці 700 г

  • солодкий перець 150 г

  • ріпчаста цибуля 150 г

  • моркви 150 г

Маринад

  • соєвий соус 50 г

  • рослинна олія 50 г

  • гірчиця у зернах 1 ч. л

  • яблучний оцет 2 ст. л

  • часник 4 зубчики

  • сіль ½ ч. л

  • цукор 1 ч. л

Приготування

  1. Печериці промити, за бажанням нарізати.

  2. Відварити після закипання приблизно 10 хв.

  3. Моркву натерти на тертці.

  4. Цибулю та перець нарізати соломкою.

  5. У мисці змішати соєвий соус, олію, яблучний оцет, гірчицю, подрібнений часник, сіль і цукор.

  6. У глибокій ємності змішати гриби з овочами, залити маринадом і ретельно перемішати.

  7. Залишити мінімум на 2 години, ідеально — на ніч у холодильнику.

Іноді найкращі рецепти — ті, які не ускладнюють життя, а роблять його смачнішим. Мариновані печериці з овочами саме такі. Це закуска, яка легко стає улюбленою і так само легко зникає зі столу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie