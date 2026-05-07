Мариновані печериці з овочами — рецепт закуски, яка зникає зі столу першою
Мариновані печериці з овочами ароматні, насичені та настільки універсальні, що підходять і для щоденної вечері, і для святкового меню.
Домашні закуски повертають нас до простої кухні, де головну роль грає смак, а не складність приготування. Саме тому мариновані гриби з овочами залишаються класикою, яка не виходить із моди.
Цей рецепт, про який розповіли на сторінці Katarina_cooks, поєднує доступні продукти та збалансований маринад, який робить страву одночасно пікантною, свіжою та ароматною.
Інгредієнти
Гриби та овочі
печериці 700 г
солодкий перець 150 г
ріпчаста цибуля 150 г
моркви 150 г
Маринад
соєвий соус 50 г
рослинна олія 50 г
гірчиця у зернах 1 ч. л
яблучний оцет 2 ст. л
часник 4 зубчики
сіль ½ ч. л
цукор 1 ч. л
Приготування
Печериці промити, за бажанням нарізати.
Відварити після закипання приблизно 10 хв.
Моркву натерти на тертці.
Цибулю та перець нарізати соломкою.
У мисці змішати соєвий соус, олію, яблучний оцет, гірчицю, подрібнений часник, сіль і цукор.
У глибокій ємності змішати гриби з овочами, залити маринадом і ретельно перемішати.
Залишити мінімум на 2 години, ідеально — на ніч у холодильнику.
Іноді найкращі рецепти — ті, які не ускладнюють життя, а роблять його смачнішим. Мариновані печериці з овочами саме такі. Це закуска, яка легко стає улюбленою і так само легко зникає зі столу.