Мариновані печериці з овочами tiktok.com/@katarinacooks

Домашні закуски повертають нас до простої кухні, де головну роль грає смак, а не складність приготування. Саме тому мариновані гриби з овочами залишаються класикою, яка не виходить із моди.

Цей рецепт, про який розповіли на сторінці Katarina_cooks, поєднує доступні продукти та збалансований маринад, який робить страву одночасно пікантною, свіжою та ароматною.

Інгредієнти

Гриби та овочі

печериці 700 г

солодкий перець 150 г

ріпчаста цибуля 150 г

моркви 150 г

Маринад

соєвий соус 50 г

рослинна олія 50 г

гірчиця у зернах 1 ч. л

яблучний оцет 2 ст. л

часник 4 зубчики

сіль ½ ч. л

цукор 1 ч. л

Приготування

Печериці промити, за бажанням нарізати. Відварити після закипання приблизно 10 хв. Моркву натерти на тертці. Цибулю та перець нарізати соломкою. У мисці змішати соєвий соус, олію, яблучний оцет, гірчицю, подрібнений часник, сіль і цукор. У глибокій ємності змішати гриби з овочами, залити маринадом і ретельно перемішати. Залишити мінімум на 2 години, ідеально — на ніч у холодильнику.

Іноді найкращі рецепти — ті, які не ускладнюють життя, а роблять його смачнішим. Мариновані печериці з овочами саме такі. Це закуска, яка легко стає улюбленою і так само легко зникає зі столу.

