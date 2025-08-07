ТСН у соціальних мережах

Мариновані помідори: рецепт нашвидкуруч за 10 хвилин

Літо — час свіжих овочів, легких страв і швидких перекусів, які не вимагають годин перебування на кухні. Серед таких ідеальних сезонних знахідок — мариновані помідори, які можна приготувати за 10 хв.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
2 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
50 ккал
Мариновані помідори

Мариновані помідори / © Credits

На сторінці кулінарної блогерки Liliya.cooking з’явився простий та цікавий рецепт маринованих помідорів, який уже встиг завоювати тисячі сердець в Instagram. Цей рецепт підійде і для сімейної вечері, і для пікніка, і як закуска до м’яса чи риби.

Інгредієнти

Помідори
500 г
Синя цибуля
1 шт.
Часник
3 зубчики
Кріп (свіжий)
1 пучок
Сіль
1 ч. л
Оцет
1 ст. л
Олія
2 ст. л
Соєвий соус
1 ст. л
Діжонська гірчиця
2 ч. л

Приготування

  1. Помідори ретельно помийте та розріжте навпіл.

  2. Цибулю наріжте четвертинками. Трішки подавіть її руками, щоб вона пустила сік і стала м’якшою.

  3. У миску викладіть помідори, зверху додайте нарізану цибулю.

  4. Подрібніть часник, можна через прес, і додайте до овочів.

  5. Додайте сіль, оцет, соєвий соус, олію та гірчицю.

  6. Добре перемішайте, щоб овочі рівномірно вкрилися маринадом.

  7. Наріжте кріп і додайте до салату.

  8. Ще раз ретельно перемішайте та страва готова

Страву можна подавати вже через 10 хв, вона матиме легкий маринований присмак. Але якщо дати їй настоятися 2–3 години в холодильнику, смак стане ще глибшим і яскравішим.

Подача

  • До м’ясних страв на грилі чи барбекю.

  • Як закуску до білого вина чи келиха ігристого.

  • З відвареною картоплею чи як частину овочевої тарілки.

  • На бутербродах із фетою чи бринзою.

Порада

Якщо хочете зробити страву пікантнішою, додайте дрібку сушеного чилі чи зерна гірчиці. Або ж спробуйте замінити звичний кріп на базилік або петрушку.

Спробуйте приготувати ці мариновані помідори вже сьогодні та переконайтеся, що смачно не завжди означає складно.

Смачного!

