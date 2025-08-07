Мариновані помідори: рецепт нашвидкуруч за 10 хвилин

Мариновані помідори / © Credits

На сторінці кулінарної блогерки Liliya.cooking з’явився простий та цікавий рецепт маринованих помідорів, який уже встиг завоювати тисячі сердець в Instagram. Цей рецепт підійде і для сімейної вечері, і для пікніка, і як закуска до м’яса чи риби.

Інгредієнти Помідори 500 г Синя цибуля 1 шт. Часник 3 зубчики Кріп (свіжий) 1 пучок Сіль 1 ч. л Оцет 1 ст. л Олія 2 ст. л Соєвий соус 1 ст. л Діжонська гірчиця 2 ч. л

Приготування

Помідори ретельно помийте та розріжте навпіл. Цибулю наріжте четвертинками. Трішки подавіть її руками, щоб вона пустила сік і стала м’якшою. У миску викладіть помідори, зверху додайте нарізану цибулю. Подрібніть часник, можна через прес, і додайте до овочів. Додайте сіль, оцет, соєвий соус, олію та гірчицю. Добре перемішайте, щоб овочі рівномірно вкрилися маринадом. Наріжте кріп і додайте до салату. Ще раз ретельно перемішайте та страва готова

Страву можна подавати вже через 10 хв, вона матиме легкий маринований присмак. Але якщо дати їй настоятися 2–3 години в холодильнику, смак стане ще глибшим і яскравішим.

Подача

До м’ясних страв на грилі чи барбекю.

Як закуску до білого вина чи келиха ігристого.

З відвареною картоплею чи як частину овочевої тарілки.

На бутербродах із фетою чи бринзою.

Порада

Якщо хочете зробити страву пікантнішою, додайте дрібку сушеного чилі чи зерна гірчиці. Або ж спробуйте замінити звичний кріп на базилік або петрушку.

Спробуйте приготувати ці мариновані помідори вже сьогодні та переконайтеся, що смачно не завжди означає складно.

Смачного!