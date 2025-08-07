- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 2 хв
Мариновані помідори: рецепт нашвидкуруч за 10 хвилин
Літо — час свіжих овочів, легких страв і швидких перекусів, які не вимагають годин перебування на кухні. Серед таких ідеальних сезонних знахідок — мариновані помідори, які можна приготувати за 10 хв.
На сторінці кулінарної блогерки Liliya.cooking з’явився простий та цікавий рецепт маринованих помідорів, який уже встиг завоювати тисячі сердець в Instagram. Цей рецепт підійде і для сімейної вечері, і для пікніка, і як закуска до м’яса чи риби.
Інгредієнти
- Помідори
- 500 г
- Синя цибуля
- 1 шт.
- Часник
- 3 зубчики
- Кріп (свіжий)
- 1 пучок
- Сіль
- 1 ч. л
- Оцет
- 1 ст. л
- Олія
- 2 ст. л
- Соєвий соус
- 1 ст. л
- Діжонська гірчиця
- 2 ч. л
Приготування
Помідори ретельно помийте та розріжте навпіл.
Цибулю наріжте четвертинками. Трішки подавіть її руками, щоб вона пустила сік і стала м’якшою.
У миску викладіть помідори, зверху додайте нарізану цибулю.
Подрібніть часник, можна через прес, і додайте до овочів.
Додайте сіль, оцет, соєвий соус, олію та гірчицю.
Добре перемішайте, щоб овочі рівномірно вкрилися маринадом.
Наріжте кріп і додайте до салату.
Ще раз ретельно перемішайте та страва готова
Страву можна подавати вже через 10 хв, вона матиме легкий маринований присмак. Але якщо дати їй настоятися 2–3 години в холодильнику, смак стане ще глибшим і яскравішим.
Подача
До м’ясних страв на грилі чи барбекю.
Як закуску до білого вина чи келиха ігристого.
З відвареною картоплею чи як частину овочевої тарілки.
На бутербродах із фетою чи бринзою.
Порада
Якщо хочете зробити страву пікантнішою, додайте дрібку сушеного чилі чи зерна гірчиці. Або ж спробуйте замінити звичний кріп на базилік або петрушку.
Спробуйте приготувати ці мариновані помідори вже сьогодні та переконайтеся, що смачно не завжди означає складно.
Смачного!