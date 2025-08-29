Мариновані помідори у пряній заправці: цікавий рецепт

На сторінці VD Necrasova розповіли про цікавий рецепт маринованих помідорів половинками у пряній заправці, які неодмінно стануть фаворитом вашої комори.

Оцет 9% 6 ст. л (по 1 ст. л у кожну банку)

Сіль 6 ч. л (по 1 ч. л у кожну банку)

Цукор 6 ст. л (по 1 ст. л у кожну банку)

Помідори середнього розміру добре промийте. Краще обирати щільні, без пошкоджень, вони не розваряться за стерилізації.

Петрушку наріжте шматочками.

Солодкий перець очистьте від насіння та поріжте, гострий теж очистьте та подрібніть.

Дві головки часнику теж почистьте.

У блендері спочатку перебийте перець і часник, потім додайте петрушку. Консистенцію можна зробити пюреподібною чи залишити шматочки, залежно від уподобань.

Кожен помідор розріжте навпіл. За бажанням можна видалити серцевину, але багато господинь залишають її для насиченішого смаку.

На дно кожної стерильної літрової банки кладіть 2,5 ст. л овочевої заправки, 1 ст. л цукру, 1 ч. л солі та 1 ст. л 9% оцту.

Заповніть банки помідорами доверху.

Потім долийте окріп — приблизно 250–270 мл.

Накрийте банки кришками та поставте у широку каструлю з гарячою водою до «плічок» банок.

Стерилізуйте 15 хв від моменту закипання води.