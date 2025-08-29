- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 2 хв
Мариновані помідори у пряній заправці: цікавий рецепт
Ароматні мариновані помідори — це не лише чудове доповнення до картоплі, каші чи м’яса, а й справжній порятунок у зимові вечори, коли хочеться згадати літо.
На сторінці VD Necrasova розповіли про цікавий рецепт маринованих помідорів половинками у пряній заправці, які неодмінно стануть фаворитом вашої комори.
Інгредієнти
- Помідори
- 4 кг
- Петрушка
- 100 г
- Перець солодкий
- 500 г
- Перець гострий
- 150 г (3 шт.)
- Часник
- 2 головки
- Цукор
- 6 ст. л (по 1 ст. л у кожну банку)
- Сіль
- 6 ч. л (по 1 ч. л у кожну банку)
- Оцет 9%
- 6 ст. л (по 1 ст. л у кожну банку)
- Вода
- 250–270 мл на банку
Приготування
Помідори середнього розміру добре промийте. Краще обирати щільні, без пошкоджень, вони не розваряться за стерилізації.
Петрушку наріжте шматочками.
Солодкий перець очистьте від насіння та поріжте, гострий теж очистьте та подрібніть.
Дві головки часнику теж почистьте.
У блендері спочатку перебийте перець і часник, потім додайте петрушку. Консистенцію можна зробити пюреподібною чи залишити шматочки, залежно від уподобань.
Кожен помідор розріжте навпіл. За бажанням можна видалити серцевину, але багато господинь залишають її для насиченішого смаку.
На дно кожної стерильної літрової банки кладіть 2,5 ст. л овочевої заправки, 1 ст. л цукру, 1 ч. л солі та 1 ст. л 9% оцту.
Заповніть банки помідорами доверху.
Потім долийте окріп — приблизно 250–270 мл.
Накрийте банки кришками та поставте у широку каструлю з гарячою водою до «плічок» банок.
Стерилізуйте 15 хв від моменту закипання води.
Після стерилізації банки щільно закрутіть, добре збовтайте, щоб заправка рівномірно розійшлася. Переверніть догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.
Поради
Якщо любите гостріші закрутки, додайте більше перцю чилі чи залиште частину насіння.
Солодкий перець можна замінити болгарським червоного кольору, він додасть страві яскравості.
Для ніжнішого смаку використовуйте яблучний оцет замість звичайного.
Зберігати такі помідори можна за кімнатної температури у темному місці.
Подавання
Мариновані помідори чудово поєднуються з картоплею-пюре, запеченим м’ясом або як самостійна закуска до святкового столу.
Взимку коли ви відкриєте баночку таких пряних помідорів, ви відчуєте аромат літа та домашнього затишку.