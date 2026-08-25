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Мариновані помідори з виноградом і сливами: рецепт заготівлі на зиму
Якщо класичні мариновані помідори вже трохи набридли, саме час спробувати незвичайне поєднання. Виноград і сливи додають заготівлі легку фруктову солодкість, а часник, лавровий лист і перець роблять смак насиченішим.
Мариновані помідори — одна з тих домашніх заготівель, яку взимку відкривають банку за банкою. Проте навіть знайомий рецепт можна зробити цікавішим, про це розповіли на сторінці Буде смачно разом.
Спробуйте додати до томатів виноград і кілька слив, адже вони добре поєднуються з кисло-солодким маринадом і перетворюють звичайну консервацію на оригінальну закуску.
Інгредієнти
помідори — скільки вміститься
виноград — 100–150 г
сливи — 2–3 шт.
часник — 2 зубчики
лавровий лист — 1 шт.
перець горошком — 5–6 шт.
кріп — за бажанням
Для маринаду на 1 літр води
сіль без гірки — 1 ст. л
цукор — 4 ст. л
оцет 9% — 50 мл
Приготування
Спочатку підготуйте стерильну літрову банку.
На дно покладіть часник, лавровий лист, перець і, за бажанням, кріп.
Наповніть банку помідорами, чергуйте їх із виноградом і шматочками слив.
Залийте все окропом, накрийте кришкою та залиште на 10–15 хв.
Потім обережно злийте воду у каструлю.
Додайте сіль і цукор, доведіть до кипіння.
Влийте оцет і перемішайте.
Гарячим маринадом знову залийте банку до верху.
Поставте її стерилізуватися у воді на 10 хв від моменту закипання.
Дістаньте банку, щільно закрутіть стерильною кришкою, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Після цього перенесіть заготівлю у прохолодне місце для зберігання.
Помідори, виноград і сливи — несподіване, але дуже вдале тріо для зимової консервації.