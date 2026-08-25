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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Мариновані помідори з виноградом і сливами: рецепт заготівлі на зиму

Якщо класичні мариновані помідори вже трохи набридли, саме час спробувати незвичайне поєднання. Виноград і сливи додають заготівлі легку фруктову солодкість, а часник, лавровий лист і перець роблять смак насиченішим.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Мариновані помідори з виноградом

Мариновані помідори з виноградом / © Credits

Мариновані помідори — одна з тих домашніх заготівель, яку взимку відкривають банку за банкою. Проте навіть знайомий рецепт можна зробити цікавішим, про це розповіли на сторінці Буде смачно разом.
Спробуйте додати до томатів виноград і кілька слив, адже вони добре поєднуються з кисло-солодким маринадом і перетворюють звичайну консервацію на оригінальну закуску.

Інгредієнти

  • помідори — скільки вміститься

  • виноград — 100–150 г

  • сливи — 2–3 шт.

  • часник — 2 зубчики

  • лавровий лист — 1 шт.

  • перець горошком — 5–6 шт.

  • кріп — за бажанням

Для маринаду на 1 літр води

  • сіль без гірки — 1 ст. л

  • цукор — 4 ст. л

  • оцет 9% — 50 мл

Приготування

  1. Спочатку підготуйте стерильну літрову банку.

  2. На дно покладіть часник, лавровий лист, перець і, за бажанням, кріп.

  3. Наповніть банку помідорами, чергуйте їх із виноградом і шматочками слив.

  4. Залийте все окропом, накрийте кришкою та залиште на 10–15 хв.

  5. Потім обережно злийте воду у каструлю.

  6. Додайте сіль і цукор, доведіть до кипіння.

  7. Влийте оцет і перемішайте.

  8. Гарячим маринадом знову залийте банку до верху.

  9. Поставте її стерилізуватися у воді на 10 хв від моменту закипання.

  10. Дістаньте банку, щільно закрутіть стерильною кришкою, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

  11. Після цього перенесіть заготівлю у прохолодне місце для зберігання.

Помідори, виноград і сливи — несподіване, але дуже вдале тріо для зимової консервації.

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