Мариновані помідори з виноградом і сливами: рецепт заготівлі на зиму

Мариновані помідори з виноградом / © Credits

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Мариновані помідори — одна з тих домашніх заготівель, яку взимку відкривають банку за банкою. Проте навіть знайомий рецепт можна зробити цікавішим, про це розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Спробуйте додати до томатів виноград і кілька слив, адже вони добре поєднуються з кисло-солодким маринадом і перетворюють звичайну консервацію на оригінальну закуску.

Інгредієнти

помідори — скільки вміститься

виноград — 100–150 г

сливи — 2–3 шт.

часник — 2 зубчики

лавровий лист — 1 шт.

перець горошком — 5–6 шт.

кріп — за бажанням

Для маринаду на 1 літр води

сіль без гірки — 1 ст. л

цукор — 4 ст. л

оцет 9% — 50 мл

Приготування

Спочатку підготуйте стерильну літрову банку. На дно покладіть часник, лавровий лист, перець і, за бажанням, кріп. Наповніть банку помідорами, чергуйте їх із виноградом і шматочками слив. Залийте все окропом, накрийте кришкою та залиште на 10–15 хв. Потім обережно злийте воду у каструлю. Додайте сіль і цукор, доведіть до кипіння. Влийте оцет і перемішайте. Гарячим маринадом знову залийте банку до верху. Поставте її стерилізуватися у воді на 10 хв від моменту закипання. Дістаньте банку, щільно закрутіть стерильною кришкою, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть заготівлю у прохолодне місце для зберігання.

Помідори, виноград і сливи — несподіване, але дуже вдале тріо для зимової консервації.

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