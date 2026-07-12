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Мариновані помідори за 12 годин: рецепт яскравої закуски
Домашні мариновані помідори — це той самий смак, який повертає до теплих вечорів, сімейних обідів і сезону свіжих овочів.
Літо має свій смак — соковитих помідорів, свіжої зелені та ароматної домашньої заготівлі. Фудблогерка Tetiana Shlikhtenko розповіла про простий рецептом маринованих помідорів, які не потребують довгого очікування. Усього кілька годин у холодильнику і на столі з’являється пікантна закуска з насиченим ароматом часнику, трав і спецій.
Інгредієнти
Помідори — 1,5 кг
Петрушка, базилік, селера — 1 пучок
Часник — 1 головка
Для маринаду
Вода — 1 л
Оцет — 100 мл
Олія — 100 мл
Сіль — 1 ст. л
Паприка — 1 ст. л
Мед — 1 ст. л
Суміш перців — 1 ч. л
Суха гірчиця — 1 ч. л
Приготування
Помідори добре промийте та зробіть на кожному овочі невеликі надрізи.
Зелень — петрушку, базилік і селеру — подрібніть та начиніть нею зроблені надрізи.
Часник очистьте та додайте до помідорів, щоб закуска отримала насичений аромат.
Окремо приготуйте маринад, змішайте воду, оцет, олію, сіль, паприку, мед, суміш перців і суху гірчицю.
Залийте помідори готовим маринадом і залиште у холодильнику.
Через 4–12 годин закуска буде готова до подавання.
Головна особливість цього рецепта — баланс. Солодкість меду пом’якшує кислинку оцту, паприка додає теплого аромату, гірчиця — легкої пікантності, а свіжа зелень і часник роблять смак по-справжньому літнім.
Це саме та страва, яку хочеться готувати знову й знову, поки сезон помідорів у розпалі.