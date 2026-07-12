Мариновані помідори за 12 годин: рецепт яскравої закуски

Мариновані помідори instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Реклама

Літо має свій смак — соковитих помідорів, свіжої зелені та ароматної домашньої заготівлі. Фудблогерка Tetiana Shlikhtenko розповіла про простий рецептом маринованих помідорів, які не потребують довгого очікування. Усього кілька годин у холодильнику і на столі з’являється пікантна закуска з насиченим ароматом часнику, трав і спецій.

Мариновані помідори instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Інгредієнти

Помідори — 1,5 кг

Петрушка, базилік, селера — 1 пучок

Часник — 1 головка

Для маринаду

Вода — 1 л

Оцет — 100 мл

Олія — 100 мл

Сіль — 1 ст. л

Паприка — 1 ст. л

Мед — 1 ст. л

Суміш перців — 1 ч. л

Суха гірчиця — 1 ч. л

Мариновані помідори instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Приготування

Помідори добре промийте та зробіть на кожному овочі невеликі надрізи. Зелень — петрушку, базилік і селеру — подрібніть та начиніть нею зроблені надрізи. Часник очистьте та додайте до помідорів, щоб закуска отримала насичений аромат. Окремо приготуйте маринад, змішайте воду, оцет, олію, сіль, паприку, мед, суміш перців і суху гірчицю. Залийте помідори готовим маринадом і залиште у холодильнику. Через 4–12 годин закуска буде готова до подавання.

Головна особливість цього рецепта — баланс. Солодкість меду пом’якшує кислинку оцту, паприка додає теплого аромату, гірчиця — легкої пікантності, а свіжа зелень і часник роблять смак по-справжньому літнім.

Це саме та страва, яку хочеться готувати знову й знову, поки сезон помідорів у розпалі.

Реклама

Новини партнерів