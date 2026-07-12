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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Мариновані помідори за 12 годин: рецепт яскравої закуски

Домашні мариновані помідори — це той самий смак, який повертає до теплих вечорів, сімейних обідів і сезону свіжих овочів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Мариновані помідори instagram.com/tetiana.shlikhtenko

Мариновані помідори instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Літо має свій смак — соковитих помідорів, свіжої зелені та ароматної домашньої заготівлі. Фудблогерка Tetiana Shlikhtenko розповіла про простий рецептом маринованих помідорів, які не потребують довгого очікування. Усього кілька годин у холодильнику і на столі з’являється пікантна закуска з насиченим ароматом часнику, трав і спецій.

Мариновані помідори instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Мариновані помідори instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Інгредієнти

  • Помідори — 1,5 кг

  • Петрушка, базилік, селера — 1 пучок

  • Часник — 1 головка

Для маринаду

  • Вода — 1 л

  • Оцет — 100 мл

  • Олія — 100 мл

  • Сіль — 1 ст. л

  • Паприка — 1 ст. л

  • Мед — 1 ст. л

  • Суміш перців — 1 ч. л

  • Суха гірчиця — 1 ч. л

Мариновані помідори instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Мариновані помідори instagram.com/tetiana.shlikhtenko / © Instagram

Приготування

  1. Помідори добре промийте та зробіть на кожному овочі невеликі надрізи.

  2. Зелень — петрушку, базилік і селеру — подрібніть та начиніть нею зроблені надрізи.

  3. Часник очистьте та додайте до помідорів, щоб закуска отримала насичений аромат.

  4. Окремо приготуйте маринад, змішайте воду, оцет, олію, сіль, паприку, мед, суміш перців і суху гірчицю.

  5. Залийте помідори готовим маринадом і залиште у холодильнику.

  6. Через 4–12 годин закуска буде готова до подавання.

Головна особливість цього рецепта — баланс. Солодкість меду пом’якшує кислинку оцту, паприка додає теплого аромату, гірчиця — легкої пікантності, а свіжа зелень і часник роблять смак по-справжньому літнім.

Це саме та страва, яку хочеться готувати знову й знову, поки сезон помідорів у розпалі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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