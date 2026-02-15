Маринований буряк / © Credits

Маринований буряк — класика української кухні, але інколи ми уникаємо його через тривалі процеси приготування чи одноманітний смак. Фудблогерка Tetiana Shlikhtenko розповіла, як швидко та смачно приготувати буряк, але при цьому зберегти всі його корисні властивості та насичений смак.

Інгредієнти

буряк

сіль

яблучний оцет кілька столових ложок

часник

гострий перець

Приготування

Вибирайте солодкий відварений буряк. Очистьте його та наріжте на не дуже великі шматочки, щоб вони добре просочилися маринадом. Використовуйте чисті, вимиті банки, щоб маринад зберігався довше. Викладіть буряк у банки та додайте всі інгредієнти. Залийте всі інгредієнти буряковим відваром так, щоб він повністю покрив буряк. Це забезпечить насичений колір та збереження смаку. Дайте банкам постояти декілька годин, щоб маринад проник у кожен шматочок.

Подача

Маринований буряк можна подавати:

до м’яса чи картоплі

як яскраву закуску на святковий стіл

у складі салатів або бутербродів

Ця страва легка, корисна та стильна, якраз для тих, хто хоче додати кольору та смаку у повсякденне меню.

Маринований буряк — це швидко, яскраво та смачно. Простий процес приготування, натуральні інгредієнти та пікантний смак роблять його ідеальним варіантом для будь-якого випадку.