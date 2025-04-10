Маринований язик: рецепт вишуканої м’ясної закуски до святкового столу

Маринований язик / © Credits

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Цей делікатес, можна приготувати заздалегідь, він не потребує нагального сервірування та чудово зберігається у холодильнику, з кожним днем стаючи тільки смачнішим. Як його правильно приготувати розповіли на сторінці treskablog.

Язик – це м’ясо з ніжною, еластичною структурою та вишуканим смаком. У вареному та маринованому вигляді воно чудово поєднується з гострими соусами, зеленню та спеціями. Найкраще брати яловичий язик – він м’який, великий та ідеально підходить для подачі скибочками.

Інгредієнти для маринаду

Петрушка (можна додати кінзу, але не кріп – він змінює смак) 2–3 гілочки

Зелена цибуля 2 пера

Часник 2 зубчики

Гірчиця (краще діжонська чи зерниста) 1 ст. л

Оливкова олія 3 ст. л

Винний оцет (можна яблучний чи бальзамічний) 2 ст. л

Соєвий соус 2 ст. л

Сіль

Солодка паприка (або гострий перець) 1 ч. л

Приготування

Як правильно зварити язик

Добре промийте язик під холодною водою. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння та злийте першу воду (для чистоти бульйону). Залийте новою водою, додайте спеції та варіть під кришкою 2–3 години (чи 1 годину у мультиварці). Коли язик легко проколюється ножем, витягніть його, обдайте холодною водою та зніміть шкірку. Повністю охолодіть перед маринуванням.

Приготування маринаду

Всі інгредієнти маринаду змішайте у мисці. Наріжте охолоджений варений язик тонкими скибочками. Викладіть м’ясо у контейнер шарами, заливаючи кожен шар маринадом. Накрийте кришкою та поставте у холодильник щонайменше на 3–4 години, а краще – на ніч.

Перед подачею варто дістати маринований язик заздалегідь, щоб він дійшов до кімнатної температури – саме тоді розкривається повнота смаку. Прикрасьте страву зеленою цибулею, кільцями червоної цибулі чи зернами граната – це додасть святкового вигляду.

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Поради:

Язик чудово смакує як окрема закуска, а також у сендвічах або як компонент м’ясної тарілки.

У холодильнику страва зберігається до 5 днів у герметичному посуді.

Маринад можна урізноманітнити додаванням лимонного соку, зерен гірчиці чи невеликої кількості меду для солодкуватої нотки.

Цей рецепт стане справжньою родзинкою вашого святкового меню. Маринований язик – це не лише смачно, а й елегантно. Не бійтеся експериментувати зі спеціями та подачею та кожного разу ви відкриватимете цю страву по-новому.