Масло з авокадо: рецепт приготування

Авокадо прекрасно поєднується з усіма продуктами, що робить його універсальним додатком до різноманітних страв.
Авокадо — це фрукт, який відомий своєю ніжною текстурою та багатим смаком. Він містить велику кількість здорових жирів, особливо насичених жирних кислот, які корисні для здоров'я серця.
Рецептом масла з авокадо поділилася кулінарна блогерка Валерія Велігура на своїй сторінці в Instagram.
Рецепт дуже простий.
Інгредієнти
- авокадо
- 2 шт.
- вершкове масло
- 180 г
- лимонний сік
- 2 ст.л
- сіль
- 1-1/2 ч.л
- чорний мелений перець
- дрібка
- зелень
- 5-10 г
Приготування:
Вийміть м'якоть двох авокадо, додайте вершкове масло кімнатної температури, лимонний сік, сіль, чорний мелений перець та улюблену зелень. Все це потрібно ретельно збити блендером до однорідності, а потім залишити у холодильнику.
Масло з авокадо готове до вживання. Смакує чудово як зі свіжим, так і підсмаженим хлібом. Завдяки цьому рецепту зупинитися їсти неможливо.
Спробуйте його і ви — і переконаєтеся в його неперевершеному смаку та корисних властивостях.
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