Масло з авокадо: рецепт приготування

Авокадо прекрасно поєднується з усіма продуктами, що робить його універсальним додатком до різноманітних страв.

Авокадо — це фрукт, який відомий своєю ніжною текстурою та багатим смаком. Він містить велику кількість здорових жирів, особливо насичених жирних кислот, які корисні для здоров'я серця.

Рецептом масла з авокадо поділилася кулінарна блогерка Валерія Велігура на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт дуже простий.

Інгредієнти авокадо 2 шт. вершкове масло 180 г лимонний сік 2 ст.л сіль 1-1/2 ч.л чорний мелений перець дрібка зелень 5-10 г

Приготування:

Вийміть м'якоть двох авокадо, додайте вершкове масло кімнатної температури, лимонний сік, сіль, чорний мелений перець та улюблену зелень. Все це потрібно ретельно збити блендером до однорідності, а потім залишити у холодильнику.

Масло з авокадо готове до вживання. Смакує чудово як зі свіжим, так і підсмаженим хлібом. Завдяки цьому рецепту зупинитися їсти неможливо.

Спробуйте його і ви — і переконаєтеся в його неперевершеному смаку та корисних властивостях.

Читайте також: