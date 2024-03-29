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Масло з авокадо: рецепт приготування

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
199 ккал
Автор
Ольга РомановськаОльга Романовська
Дата публікації
Перегляди
129
Час на прочитання
1 хв
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Масло з авокадо: рецепт приготування

Масло з авокадо / Фото: Credits

Авокадо прекрасно поєднується з усіма продуктами, що робить його універсальним додатком до різноманітних страв.

Авокадо — це фрукт, який відомий своєю ніжною текстурою та багатим смаком. Він містить велику кількість здорових жирів, особливо насичених жирних кислот, які корисні для здоров'я серця.

Рецептом масла з авокадо поділилася кулінарна блогерка Валерія Велігура на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт дуже простий.

Інгредієнти

авокадо
2 шт.
вершкове масло
180 г
лимонний сік
2 ст.л
сіль
1-1/2 ч.л
чорний мелений перець
дрібка
зелень
5-10 г

Приготування:

Вийміть м'якоть двох авокадо, додайте вершкове масло кімнатної температури, лимонний сік, сіль, чорний мелений перець та улюблену зелень. Все це потрібно ретельно збити блендером до однорідності, а потім залишити у холодильнику.

Масло з авокадо готове до вживання. Смакує чудово як зі свіжим, так і підсмаженим хлібом. Завдяки цьому рецепту зупинитися їсти неможливо.

Спробуйте його і ви — і переконаєтеся в його неперевершеному смаку та корисних властивостях.

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