Майонез із вʼялених томатів: оригінальний рецепт

Майонез із олії в’ялених томатів — це не просто кремова заправка. Він має насичений смак, який не зрівняти з магазинними аналогами. І головне, ви використовуєте те, що зазвичай потрапляє у сміття, про це розповіли на сторінці tastespellcom.

Інгредієнти олія з в’ялених томатів 250 мл яйце 1 шт. гірчиця 2 ч. л лимонний сік 2 ч. л сіль перець

Приготування

Усі інгредієнти з’єднайте у високій ємності. За допомогою занурювального блендера повільно збийте суміш до кремової однорідної консистенції. За бажанням додайте ще трохи лимонного соку чи гірчиці для гостроти.

Через кілька секунд отримаєте готовий майонез, який можна подавати до салатів, сендвічів або як дип до овочів. Він насичений смаком, ароматний та зовсім не потребує консервантів.

Поради

Якщо хочете густіший майонез, додавайте олію повільно, по маленьких порціях.

Для пікантності можна додати трохи часнику чи прованських трав.

Зберігати майонез найкраще у скляній банці у холодильнику до 5 днів.

Майонез із в’ялених томатів — це простий спосіб зробити щось смачне з того, що зазвичай втрачається. Він не лише прикрасить ваші страви, а й стане чудовим прикладом розумного підходу до кухні. Спробуйте цей рецепт і ваші салати, заграють новими ароматами вже сьогодні.