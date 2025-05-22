Медова пахлава: рецепт домашньої випічки, яка закохує з першого шматочка / © Credits

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А найприємніше — вам не обов’язково вирушати до Туреччини чи Лівану, щоб насолодитися класичною арабською пахлавою. Завдяки фудблогерці Valeriia Veligura, ми маємо адаптований та дуже легкий рецепт пахлави, яка готується швидко, а вигляд має та смакує як з кондитерської в арабському кварталі.

Пахлава — традиційний десерт, популярний на Близькому Сході, у Туреччині, Греції та навіть на Балканах. Вона зазвичай складається з тонких шарів тіста, горіхової начинки та рясного просочення медовим або цукровим сиропом.

Інгредієнти

Для основи

Листкове бездріжджове тісто 150–200 г

Сирі горіхи (волоські, фісташки чи суміш) 200 г

Вершкове масло 50 г

Натуральний мед 50 г

Жовток 1 шт.

Молоко 1 ст. л

Для сиропу (просочення)

Мед 50 г

Окріп 50 мл

Для прикрашання

Жменя подрібнених фісташок (або волоських горіхів)

Приготування

У чаші блендера подрібніть горіхи до дрібної крихти. Додайте розтоплене вершкове масло та мед. Перемішайте до утворення густої, трохи липкої маси. Вона має добре тримати форму, але залишатися м’якою. Листкове тісто попередньо розморозьте до кімнатної температури. Розкачайте його у тонкий прямокутний пласт (не надто тонко, щоб не порвалося) та розріжте на 4 довгі смужки приблизно однакової ширини. На кожну смужку тіста викладіть горіхову начинку у вигляді довгого валика. Згорніть тісто навколо начинки, ретельно защипуйте краї, щоб начинка не витікала під час випікання. Отримані «трубочки» викладіть щільно одна до одної у форму, застелену пергаментом, швом донизу. Гострим ножем наріжте трубочки на квадратики чи ромбики (в середньому виходить 24 шматочки). Змішайте жовток із молоком і змастіть верх пахлави — це додасть красивого золотавого кольору. Поставте форму у попередньо розігріту духовку до 200°C. Випікайте приблизно 20–25 хв до рум’яної скоринки. Слідкуйте, щоб не пересушити — пахлава має залишатися м’якою всередині. Поки пахлава ще гаряча, залийте її сиропом. Для цього змішайте мед з окропом, ретельно перемішайте до однорідності. Можна ложкою полити кожен шматочок або одразу вилити сироп на всю поверхню, якщо форма це дозволяє. Дайте пахлаві просочитися мінімум 15–20 хв. Перед подачею посипте кожен шматочок подрібненими фісташками чи іншим улюбленим горіхом. Подавайте до чаю, кави чи як окремий солодкий перекус.

Поради

Горіхи: найкраще смакують фісташки чи суміш фісташок з волоськими. Але можна експериментувати з кеш’ю чи мигдалем.

Мед: обирайте натуральний мед, бажано рідкий. Якщо він загус, попередньо розтопіть на водяній бані.

Сироп: замість меду з водою можна використати класичний цукровий сироп з додаванням лимонного соку чи трохи апельсинової води для аромату.



Цей десерт обов’язково стане вашим фаворитом та точно сподобається не лише дітям, але й дорослим.

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