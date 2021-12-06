Медовик на 12 коржах зі сметанним кремом

Медовик на 12 коржах зі сметанним кремом

Медовик – один із найулюбленіших домашніх тортів.

Вже з назви стає зрозуміло, що одним із основних його інгредієнтів є мед, що надає торту особливий аромат та смак.

Рецептів медовика безліч, і вони діляться на 2 групи. Можна спекти один медовий корж і розрізати його на кілька пластів, але класикою вважається торт і 12 тонких коржів, перемазаних сметанним кремом, легка кислинка якого особливо добре гармонує з медовим присмаком основи.

Інгредієнти:

для тесту: 450-470 г борошна 150 г меду 80 г цукру 80 г вершкового масла 2 яйця 1 чайна ложка соди

для крему: 1 кг сметани 150 г цукру



Приготування

Вершкове масло, цукор і мед помістити в каструлю, поставити на повільний вогонь або водяну баню і, не доводячи до кипіння, постійно помішувати до утворення однорідної маси.

Потім каструлю зняти з вогню, додати соду і інтенсивно вимішати, щоб сода повністю погасилася, а вся маса стала пінистою.

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У теплу масу вбити по одному яйця, ретельно розмішуючи кожне, після чого частинами всипати поосіяне борошно і замісити м'яке еластичне тісто.

Готове тісто розділити на 12 частин, розкаати кожну тонкий пласт, густо наколоти виделкою і випікати по 3-4 хвилини за 180°С до легкого рум'янцю.

Випечені коржі гарячими ще обрізати до необхідного розміру і залишити остигати.

Охолоджену сметану збити із цукровою пудрою і зібрати торт, перемазуючи кремом кожен корж. Боки та верх торта обмазати залишками крему та притрусити крихтою, подрібнивши обрізки коржів.

Готовий торт витримати кілька годин на холоді, щоб він добре просочився.

На замітку

Коржі для медовика можна спекти заздалегідь, вони чудово зберігаються за кімнатної температури.

Якщо сметана крему негуста, відкиньте її на марлю, щоб пішла зайва рідина.

Смак медовика стане ще цікавішим, якщо ви, перешаровуючи коржі, додасте подрібнений чорнослив.

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