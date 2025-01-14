Медовик на сковороді: рецепт для тих, хто не має духовки

Особливість приготування медовика в тому, що він готується на сковороді та ідеально підійде для тих, хто не має духовки.
Торт виходить м'яким, ніжним, з ароматними коржами та кремом зі сметани та згущеного молока. Така випічка просто тане у роті.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 450 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- вершкове масло
- 150 г
- мед
- 100 г
- цукор
- 100 г
- сода
- 1 ч. л.
- олія
- сметана 25-30%
- 400 г
- згущене молоко
- 120 г
- У сотейник викладіть вершкове масло, мед, прогрійте, зніміть з вогню і додайте соду.
- Яйця з цукром збийте блендером в пишну піну, додайте борошно, вершково-медову масу і замісіть тісто. Розділіть його на шість частин, скачайте кожну у кулю, накрийте плівкою і відправте в холодильник на 30 хвилин. Коржі для торта розкатайте на робочій поверхні, застеленій пергаментним папером.
- На розігрітій сковороді, змащеній трохи олією, на середньому вогні обсмажте кожен корж з двох боків, до золотистого кольору. Викладіть на дошку і гострим ножем підрівняйте краї коржів, відріжте обрізки, а потім подрібніть їх у крихту.
- Для крему сметану з'єднайте зі згущеним молоком і збийте міксером. Змастіть кремом кожен корж, боки та верх торта і обсипте крихтою. Відправте в холодильник на дві години.
Поради:
- За бажанням торт можна посипати будь-якими горіхами.
- Сметана та згущене молоко мають бути кімнатної температури.
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