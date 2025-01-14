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Медовик на сковороді: рецепт для тих, хто не має духовки

Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
468 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
117
Час на прочитання
1 хв
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Медовик на сковороді: рецепт для тих, хто не має духовки

Медовик / Фото: Credits

Особливість приготування медовика в тому, що він готується на сковороді та ідеально підійде для тих, хто не має духовки.

Торт виходить м'яким, ніжним, з ароматними коржами та кремом зі сметани та згущеного молока. Така випічка просто тане у роті.

Інгредієнти

борошно пшеничне
450 г
яйця курячі
2 шт.
вершкове масло
150 г
мед
100 г
цукор
100 г
сода
1 ч. л.
олія
сметана 25-30%
400 г
згущене молоко
120 г
  1. У сотейник викладіть вершкове масло, мед, прогрійте, зніміть з вогню і додайте соду.
  2. Яйця з цукром збийте блендером в пишну піну, додайте борошно, вершково-медову масу і замісіть тісто. Розділіть його на шість частин, скачайте кожну у кулю, накрийте плівкою і відправте в холодильник на 30 хвилин. Коржі для торта розкатайте на робочій поверхні, застеленій пергаментним папером.
  3. На розігрітій сковороді, змащеній трохи олією, на середньому вогні обсмажте кожен корж з двох боків, до золотистого кольору. Викладіть на дошку і гострим ножем підрівняйте краї коржів, відріжте обрізки, а потім подрібніть їх у крихту.
  4. Для крему сметану з'єднайте зі згущеним молоком і збийте міксером. Змастіть кремом кожен корж, боки та верх торта і обсипте крихтою. Відправте в холодильник на дві години.

Поради:

  • За бажанням торт можна посипати будь-якими горіхами.
  • Сметана та згущене молоко мають бути кімнатної температури.

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