Медово-мигдалеве печиво з кунжутом: рецепт корисної випічки

Це печиво чудово підходить для шкільних обідів дітей, адже воно корисне для здоров'я та добре зберігається, містить багато корисних жирів і клітковини. Насіння кунжуту, що знижує рівень холестерину, багате на поживні речовини та містить сполуку під назвою лігнан, яка регулює масу тіла.