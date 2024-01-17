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Медово-мигдалеве печиво з кунжутом: рецепт корисної випічки

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
346 ккал
Дата публікації
Перегляди
206
Час на прочитання
1 хв
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Медово-мигдалеве печиво з кунжутом: рецепт корисної випічки

Медово-мигдалеве печиво з кунжутом / Фото: Credits

Це печиво чудово підходить для шкільних обідів дітей, адже воно корисне для здоров'я та добре зберігається, містить багато корисних жирів і клітковини. Насіння кунжуту, що знижує рівень холестерину, багате на поживні речовини та містить сполуку під назвою лігнан, яка регулює масу тіла.

Інгредієнти

кунжут
1/2 склянки
насіння соняшника
1/2 склянки
мед
3/4 склянки
мигдалева або арахісова олія
3/4 склянки
мигдалеве борошно
3/4 склянки
тертий кокос
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів, підсмажте в ній кунжут і насіння соняшника протягом кількох хвилин на застеленому пергаментом деку, час від часу помішуючи і стежачи за тим, щоб вони не підгоріли.
  2. Коли насіння злегка підрум'яниться, дістаньте його з духовки та відкладіть убік.
  3. У невеликій каструлі на середньому вогні змішайте мед і мигдалеву олію та добре перемішайте, поки отримана суміш не стане теплою.
  4. У великій мисці змішайте мигдалеве борошно й кокос із підсмаженим насінням, додайте суміш меду та мигдалевої олії. Перемішайте.
  5. Ложкою візьміть із суміші кульки тіста розміром зі столову ложку та викладіть їх на застелене пергаментом деко для випікання. Злегка приплюсніть кожну кульку тильним боком ложки.
  6. Випікайте 7-9 хвилин, стежачи, щоб краї не підгоріли, оскільки мед швидко готується. Вийміть печиво з духовки на решітку і подавайте теплим або кімнатної температури.

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