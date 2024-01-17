Медово-мигдалеве печиво з кунжутом: рецепт корисної випічки

Це печиво чудово підходить для шкільних обідів дітей, адже воно корисне для здоров'я та добре зберігається, містить багато корисних жирів і клітковини. Насіння кунжуту, що знижує рівень холестерину, багате на поживні речовини та містить сполуку під назвою лігнан, яка регулює масу тіла.
Інгредієнти
- кунжут
- 1/2 склянки
- насіння соняшника
- 1/2 склянки
- мед
- 3/4 склянки
- мигдалева або арахісова олія
- 3/4 склянки
- мигдалеве борошно
- 3/4 склянки
- тертий кокос
- Розігрійте духовку до 180 градусів, підсмажте в ній кунжут і насіння соняшника протягом кількох хвилин на застеленому пергаментом деку, час від часу помішуючи і стежачи за тим, щоб вони не підгоріли.
- Коли насіння злегка підрум'яниться, дістаньте його з духовки та відкладіть убік.
- У невеликій каструлі на середньому вогні змішайте мед і мигдалеву олію та добре перемішайте, поки отримана суміш не стане теплою.
- У великій мисці змішайте мигдалеве борошно й кокос із підсмаженим насінням, додайте суміш меду та мигдалевої олії. Перемішайте.
- Ложкою візьміть із суміші кульки тіста розміром зі столову ложку та викладіть їх на застелене пергаментом деко для випікання. Злегка приплюсніть кожну кульку тильним боком ложки.
- Випікайте 7-9 хвилин, стежачи, щоб краї не підгоріли, оскільки мед швидко готується. Вийміть печиво з духовки на решітку і подавайте теплим або кімнатної температури.
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