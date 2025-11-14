- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
Медовий рулет із яблуками: простий рецепт оригінальної випічки
Медовий рулет із яблуками готується дуже швидко і просто, оскільки випікається одразу з начинкою і не потрібен навіть блендер.
Ніжний медовий бісквіт чудово поєднується з яблуками.
Інгредієнти:
борошно пшеничне — 200 г;
яйця курячі — 3 шт.;
цукор — 80 г;
вершкове масло — 100 г;
мед — 2 ст л.;
сода — 0,5 ч. л.;
сіль — дрібка.
Для начинки:
яблука — 4 шт.;
цукор — 2 ст л.
Приготування:
У каструльку викладіть мед, соду, поставте на слабкий вогонь і нагрівайте, постійно перемішуючи, до бурштинового кольору. Трохи остудіть.
У мисці з’єднайте яйця, цукор, сіль, перемішайте і збийте віничком, додайте розтоплене вершкове масло, потім влийте медову масу, додайте борошно і перемішайте.
Яблука помийте, почистьте, видаліть серцевину, натріть на велику тертку, додайте цукор, перемішайте і викладіть рівномірним шаром на деко, застелене пергаментним папером, і залийте тістом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 18-20 хвилин.
Готовий корж накрийте листом пергаменту й акуратно переверніть. Пергамент зніміть і скрутіть корж у рулет. Загорніть рулет у цей лист пергаменту та накрийте рушником до охолодження.
Поради:
За бажанням можна додати корицю.