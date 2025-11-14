ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Медовий рулет із яблуками: простий рецепт оригінальної випічки

Медовий рулет із яблуками готується дуже швидко і просто, оскільки випікається одразу з начинкою і не потрібен навіть блендер.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Медовий рулет із яблуками

Медовий рулет із яблуками / © Credits

Ніжний медовий бісквіт чудово поєднується з яблуками.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 200 г;

  • яйця курячі — 3 шт.;

  • цукор — 80 г;

  • вершкове масло — 100 г;

  • мед — 2 ст л.;

  • сода — 0,5 ч. л.;

  • сіль — дрібка.

Для начинки:

  • яблука — 4 шт.;

  • цукор — 2 ст л.

Приготування:

  1. У каструльку викладіть мед, соду, поставте на слабкий вогонь і нагрівайте, постійно перемішуючи, до бурштинового кольору. Трохи остудіть.

  2. У мисці з’єднайте яйця, цукор, сіль, перемішайте і збийте віничком, додайте розтоплене вершкове масло, потім влийте медову масу, додайте борошно і перемішайте.

  3. Яблука помийте, почистьте, видаліть серцевину, натріть на велику тертку, додайте цукор, перемішайте і викладіть рівномірним шаром на деко, застелене пергаментним папером, і залийте тістом.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 18-20 хвилин.

  5. Готовий корж накрийте листом пергаменту й акуратно переверніть. Пергамент зніміть і скрутіть корж у рулет. Загорніть рулет у цей лист пергаменту та накрийте рушником до охолодження.

Поради:

  • За бажанням можна додати корицю.

Дата публікації
Кількість переглядів
54
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie