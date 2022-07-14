Мексиканський суп із індички з коржами: дуже швидкий рецепт

Суп добрий тим, що на його приготування у вас піде лише 30 хвилин.
Всі, хто любить готувати, знають, що на бульйоні з індички виходять дуже смачні супи. Цей – ще й із мексиканським колоритом.
Складники:
- варена індичка — 3 чашки
- бульйон (курячий або індичий) — 6 чашок
- вода — 1 чашка
- сальса (соус з томатів, чилі, цибулі, часнику та спецій) — 1 чашка
- кмин — 1/2 ст. л.
- порошок чилі – 1 ч. л.
- чорна квасоля — 1 банка
- кукурудза — 1 чашка
- кінза – 2 ст. л.
- сік половини лайма
- сіль і перець
- тортилья (коржик)
- половина авокадо
Приготування
Кінзу наріжте, подрібніть індичку, розморозьте кукурудзу, злийте воду з банки з квасолею. Додайте всі інгредієнти у велику каструлю та доведіть до кипіння. Варіть 20 хвилин.
Зніміть із вогню і додайте кінзу та сік лайма.
Додайте сіль та перець за смаком.
Подавайте негайно і прикрасьте авокадо, смужками тортильї або кінзою за бажанням.
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