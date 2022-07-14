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Мексиканський суп із індички з коржами: дуже швидкий рецепт

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1 хв
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Мексиканський суп із індички з коржами: дуже швидкий рецепт

Фото: Credits

Суп добрий тим, що на його приготування у вас піде лише 30 хвилин.

Всі, хто любить готувати, знають, що на бульйоні з індички виходять дуже смачні супи. Цей – ще й із мексиканським колоритом.

Складники:

  • варена індичка — 3 чашки
  • бульйон (курячий або індичий) — 6 чашок
  • вода — 1 чашка
  • сальса (соус з томатів, чилі, цибулі, часнику та спецій) — 1 чашка
  • кмин — 1/2 ст. л.
  • порошок чилі – 1 ч. л.
  • чорна квасоля — 1 банка
  • кукурудза — 1 чашка
  • кінза – 2 ст. л.
  • сік половини лайма
  • сіль і перець
  • тортилья (коржик)
  • половина авокадо

Приготування

Кінзу наріжте, подрібніть індичку, розморозьте кукурудзу, злийте воду з банки з квасолею. Додайте всі інгредієнти у велику каструлю та доведіть до кипіння. Варіть 20 хвилин.

Зніміть із вогню і додайте кінзу та сік лайма.

Додайте сіль та перець за смаком.

Подавайте негайно і прикрасьте авокадо, смужками тортильї або кінзою за бажанням.

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