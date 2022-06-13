Меренговий рулет з полуницею та вершковим сиром

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко поділився рецептом простого і одночасно вишуканого десерту.
Майже невагомий меренговий рулет з ягодами та ніжним вершковим кремом підкорить ласунів. Модний десерт кулінари створили за мотивами відомого торта Павлова. Безе просто тане у роті, а вершковий сир і полуниця відтіняють солодкість меренги.
Інгредієнти:
Для меренги:
- 4 яєчних білки (100 г);
- 230 г цукру;
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- мигдальні пелюстки.
Для крему:
- 250 г вершкового сиру;
- 250 мл вершків жирністю 33%;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 50 г полуниці.
Приготування покроково:
1. Відділяємо білки від жовтків та починаємо збивати міксером на низьких обертах. Коли білки трохи спіняться, починаємо по чайній ложці додавати цукор, щоб він встиг розчинитися. Коли білки з цукром утворять м'які піки, додаємо лимонний сік. Продовжуємо збивати близько хвилини на середніх обертах. Швидкість не збільшуємо, тому що цукор не встигне розчинитися і залишаться кристали. Додаємо кукурудзяний крохмаль і добре перемішуємо.
2. Готову білкову масу перекладаємо у кондитерський мішок та викладаємо меренгу на застелене пергаментом деко. Я використовую насадку "зірка". Так меренгу простіше рівномірно розподілити по поверхні, ну а готове безе виходить більш красивим. За бажанням можна викласти меренгу ложкою і вирівняти лопаткою.
3. Посипаємо зверху мигдальними пелюстками і випікаємо 60 хвилин за температури 150°C.
4. Для приготування крему в миску закладаємо вершковий сир, вершки для збивання та ванільний цукор. Добре перемішуємо, поки суміш не стане однорідною і густою. Полуницю для начинки нарізаємо кубиками.
5. Готову, ще теплу меренгу перевертаємо вниз візерунком. Прибираємо пергамент. Змащуємо кремом, викладаємо полуницю і обережно скочуємо рулетом. Я це роблю за допомогою силіконового килимка. Не лякайтеся, коли поверхня рулету почне тріскатися, так і повинно бути. Це надає десерту особливої фактурності.
6. Зверху прикрашаємо залишками крему, полуницею та фісташками. Вишуканий меренговий рулет з полуницею готовий.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
Більше рецептів шукайте на сайті Дмитра Дорошенка www.bene-gusto.com
Читайте також: Крем сабайон з полуницею - рецепт від Андрія Величка