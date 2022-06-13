Меренговий рулет з полуницею та вершковим сиром

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко поділився рецептом простого і одночасно вишуканого десерту.

Майже невагомий меренговий рулет з ягодами та ніжним вершковим кремом підкорить ласунів. Модний десерт кулінари створили за мотивами відомого торта Павлова. Безе просто тане у роті, а вершковий сир і полуниця відтіняють солодкість меренги.

Інгредієнти:

Для меренги:

4 яєчних білки (100 г);

230 г цукру;

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

1 ст. л. лимонного соку;

мигдальні пелюстки.

Для крему:

250 г вершкового сиру;

250 мл вершків жирністю 33%;

1 ч. л. ванільного цукру;

50 г полуниці.

Приготування покроково:

1. Відділяємо білки від жовтків та починаємо збивати міксером на низьких обертах. Коли білки трохи спіняться, починаємо по чайній ложці додавати цукор, щоб він встиг розчинитися. Коли білки з цукром утворять м'які піки, додаємо лимонний сік. Продовжуємо збивати близько хвилини на середніх обертах. Швидкість не збільшуємо, тому що цукор не встигне розчинитися і залишаться кристали. Додаємо кукурудзяний крохмаль і добре перемішуємо.

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2. Готову білкову масу перекладаємо у кондитерський мішок та викладаємо меренгу на застелене пергаментом деко. Я використовую насадку "зірка". Так меренгу простіше рівномірно розподілити по поверхні, ну а готове безе виходить більш красивим. За бажанням можна викласти меренгу ложкою і вирівняти лопаткою.

3. Посипаємо зверху мигдальними пелюстками і випікаємо 60 хвилин за температури 150°C.

4. Для приготування крему в миску закладаємо вершковий сир, вершки для збивання та ванільний цукор. Добре перемішуємо, поки суміш не стане однорідною і густою. Полуницю для начинки нарізаємо кубиками.

5. Готову, ще теплу меренгу перевертаємо вниз візерунком. Прибираємо пергамент. Змащуємо кремом, викладаємо полуницю і обережно скочуємо рулетом. Я це роблю за допомогою силіконового килимка. Не лякайтеся, коли поверхня рулету почне тріскатися, так і повинно бути. Це надає десерту особливої фактурності.

6. Зверху прикрашаємо залишками крему, полуницею та фісташками. Вишуканий меренговий рулет з полуницею готовий.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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