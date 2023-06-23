Меренговий торт із вершковим кремом та ягодами: рецепт десерту, який вразить ваших гостей

Цей торт не тільки смачний, він ще й неймовірно ефектний. Неповторне поєднання текстур та смаків зробить його родзинкою програми на будь-якій вечірці.
Меренговий торт можна приготувати як торт, а можна подати окремими тістечками. У будь-якому разі завдяки різнобарвним ягодам на вершково-білому безе десерт матиме красивий вигляд.
Складники
Для безе
- 7 яєчних білків кімнатної температури
- чверть чайної ложки винного каменю (можна замінити на лимонний сік)
- півтори склянки цукрового піску
- 1 чайна ложка чистого ванільного екстракту
Для крему
- півтори склянки густих вершків
- половина склянки цукрової пудри
- 1 чайна ложка чистого ванільного екстракту
Ягоди для топу
- 200 г полуниці, нарізаної на четвертинки
- 200 г малини
- 200 г ожини
- 200 г чорниці
- третина склянки цукрової пудри
- цедра та сік 1 лимона
Приготування
Приготуйте безе. Збийте яєчні білки та винний камінь (лимонний сік) на низькій швидкості до утворення піни, близько 2 хвилин.
На середній швидкості поступово додавайте цукор, збиваючи до жорстких піків, 7-8 хвилин, але не збивайте занадто сильно; яєчні білки повинні мати м'який і гладкий, а не грудкоподібний або сухий вигляд.
Додайте ванільний екстракт і перемішайте. Двома ложками викладіть безе гірками на підготовлені дека. Залиште між кожною ложкою достатню відстань. Якщо ви вирішили подавати десерт окремими тістечками, покладіть білкову масу відповідним чином.
Перенесіть деко в розігріту духовку і зменшіть температуру до 100-110 градусів. Випікайте, доки меренги не стануть твердими і не застигнуть, близько 1 години 15 хвилин. Після вимкнення духовки залиште меренги ще на 2 години.
Акуратно зніміть безе з пергаменту і викладіть на деко.
Приготуйте крем. Збийте вершки, цукрову пудру та ванільний екстракт до середніх піків.
Змішайте полуницю, малину, ожину та чорницю з цукром, лимонним соком та цедрою. Залишіть на 10 хвилин.
Перед подаванням полийте меренгу кремом. Викладіть ягоди рівним шаром, і одразу ж подавайте.
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