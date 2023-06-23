Меренговий торт із вершковим кремом та ягодами: рецепт десерту, який вразить ваших гостей

Цей торт не тільки смачний, він ще й неймовірно ефектний. Неповторне поєднання текстур та смаків зробить його родзинкою програми на будь-якій вечірці.

Меренговий торт можна приготувати як торт, а можна подати окремими тістечками. У будь-якому разі завдяки різнобарвним ягодам на вершково-білому безе десерт матиме красивий вигляд.

Складники

Для безе

7 яєчних білків кімнатної температури

чверть чайної ложки винного каменю (можна замінити на лимонний сік)

півтори склянки цукрового піску

1 чайна ложка чистого ванільного екстракту

Для крему

півтори склянки густих вершків

половина склянки цукрової пудри

1 чайна ложка чистого ванільного екстракту

Ягоди для топу

200 г полуниці, нарізаної на четвертинки

200 г малини

200 г ожини

200 г чорниці

третина склянки цукрової пудри

цедра та сік 1 лимона

Приготування

Приготуйте безе. Збийте яєчні білки та винний камінь (лимонний сік) на низькій швидкості до утворення піни, близько 2 хвилин.

На середній швидкості поступово додавайте цукор, збиваючи до жорстких піків, 7-8 хвилин, але не збивайте занадто сильно; яєчні білки повинні мати м'який і гладкий, а не грудкоподібний або сухий вигляд.

Додайте ванільний екстракт і перемішайте. Двома ложками викладіть безе гірками на підготовлені дека. Залиште між кожною ложкою достатню відстань. Якщо ви вирішили подавати десерт окремими тістечками, покладіть білкову масу відповідним чином.

Перенесіть деко в розігріту духовку і зменшіть температуру до 100-110 градусів. Випікайте, доки меренги не стануть твердими і не застигнуть, близько 1 години 15 хвилин. Після вимкнення духовки залиште меренги ще на 2 години.

Акуратно зніміть безе з пергаменту і викладіть на деко.

Приготуйте крем. Збийте вершки, цукрову пудру та ванільний екстракт до середніх піків.

Змішайте полуницю, малину, ожину та чорницю з цукром, лимонним соком та цедрою. Залишіть на 10 хвилин.

Перед подаванням полийте меренгу кремом. Викладіть ягоди рівним шаром, і одразу ж подавайте.

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