М’ясні кошики з сиром: рецепт страви, яка сподобається з першого шматочка

Мясні кошики з сиром

Поєднання ніжного фаршу, овочів і розтопленого сиру створює гармонію смаків, яку важко забути. Завдяки формі у вигляді маленьких кошиків страва має не лише апетитний, а й стильний вигляд, ніби ресторанна подача вдома. А ще цей рецепт, про який розповіли на сторінці samura_cooking, досить універсальний, ви можете змінювати начинку за власним бажанням і додавати улюблені овочі чи соуси.

Інгредієнти Яловичий фарш 400 г Яйця 2 шт. Помідор 1 шт. Червона цибуля 2 ст. л Болгарський перець 2 ст. л Свіжа зелень (кінза чи петрушка) Пармезан Твердий сир (чедер або моцарела) Томатний соус 2–3 ст. л Гірчиця 1 ч. л Сіль Чорний перець Італійські трави Сушений часник

Приготування

З фаршу зробіть «кошики» з невеликим заглибленням всередині. Посоліть, поперчіть, додайте сушений часник та італійські трави. Присипте пармезаном. Покладіть у центр томат, цибулю та перець. Трохи свіжої петрушки чи кінзи зроблять смак яскравішим. Збризніть томатним і гірчичним соусами. Додайте щедрий шар чедера чи моцарели. Запікайте у духовці за 180°C протягом 12–15 хв, доки сир не розтане та не утворить апетитну золотисту скоринку.

Поради

Для ніжнішого смаку можна змішати яловичий фарш зі свинячим.

Якщо любите пікантність, додайте дрібку гострого перцю чи соус чилі.

Щоб кошики тримали форму, можна злегка охолодити фарш перед запіканням.

М’ясні кошики з сиром — це проста, але вражаюче смачна страва. Вони поєднують у собі домашній затишок і ресторанну вишуканість. І головне, їх легко приготувати навіть новачкам. Тож наступного разу, коли захочете здивувати рідних, сміливо готуйте ці кошики.