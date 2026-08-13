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М’ясні рулетики з грибами: страва, яку можна подати до будь-якого гарніру
М’ясні та соковиті рулетики зі свинини з грибами у сметанному соусі — це страва, яку можна подати до будь-якого гарніру або на святковий стіл. Приготувати її нескладно, а на столі вона матиме дуже апетитний і красивий вигляд.
Для цього нафаршируйте скибочки м’яса грибами, скрутіть їх у рулетики, обсмажте, а потім запечіть у духовці.
Інгредієнти
- свиняча шия
- 1 кг
- печериці
- 300 г
- твердий сир
- 120 г
- вершки
- 200 г
- цибуля
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- олія
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- мелений чорний перець;
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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М’ясо помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте, як на відбивні, відбийте кухонним молоточком під харчовою плівкою з обох боків, поперчіть і посоліть.
Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками.
Печериці промийте та наріжте на середні шматочки.
Твердий сир натріть на великій тертці.
Часник очистьте і видавіть через прес.
Зелень подрібніть.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю і обсмажте до м’якості, потім додайте гриби, мелений чорний перець, сіль, смажте до випаровування вологи, посипте часником, зеленню, зніміть з вогню, перемішайте та охолодіть.
На кожен шматочок м’яса викладіть начинку, скрутіть у рулетик і скріпіть зубочисткою.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть рулетики, полийте вершками та накрийте фольгою.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30–40 хвилин, потім зніміть фольгу, посипте сиром і запікайте ще 10–15 хвилин до золотистого кольору.
Перед подаванням не забудьте вийняти з м’яса зубочистки.
Поради:
Використовуйте вершки будь-якої жирності.