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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

М’ясні рулетики з грибами: страва, яку можна подати до будь-якого гарніру

М’ясні та соковиті рулетики зі свинини з грибами у сметанному соусі — це страва, яку можна подати до будь-якого гарніру або на святковий стіл. Приготувати її нескладно, а на столі вона матиме дуже апетитний і красивий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
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М'ясні рулетики з грибами

М'ясні рулетики з грибами / © Credits

Для цього нафаршируйте скибочки м’яса грибами, скрутіть їх у рулетики, обсмажте, а потім запечіть у духовці.

Інгредієнти

свиняча шия
1 кг
печериці
300 г
твердий сир
120 г
вершки
200 г
цибуля
1 шт.
часник
2 зубчики
олія
мелений чорний перець;
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. М’ясо помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте, як на відбивні, відбийте кухонним молоточком під харчовою плівкою з обох боків, поперчіть і посоліть.

  2. Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками.

  3. Печериці промийте та наріжте на середні шматочки.

  4. Твердий сир натріть на великій тертці.

  5. Часник очистьте і видавіть через прес.

  6. Зелень подрібніть.

  7. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю і обсмажте до м’якості, потім додайте гриби, мелений чорний перець, сіль, смажте до випаровування вологи, посипте часником, зеленню, зніміть з вогню, перемішайте та охолодіть.

  8. На кожен шматочок м’яса викладіть начинку, скрутіть у рулетик і скріпіть зубочисткою.

  9. Форму для запікання змастіть олією, викладіть рулетики, полийте вершками та накрийте фольгою.

  10. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30–40 хвилин, потім зніміть фольгу, посипте сиром і запікайте ще 10–15 хвилин до золотистого кольору.

  11. Перед подаванням не забудьте вийняти з м’яса зубочистки.

Поради:

  • Використовуйте вершки будь-якої жирності.

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