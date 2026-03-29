М’ясний хлібець: рецепт оригінальної закуски

Якщо вам набридли звичайні котлети, чудовою альтернативою може стати ароматний, ситний м’ясний хлібець — як на свято, так і на щодень.

Катерина Труш
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
256 ккал
М'ясний хлібець

М’ясний хлібець / © Credits

Страва виходить смачною, як у гарячому, так і в холодному вигляді. Подайте з будь-яким гарніром або як бутерброд зі шматочком хліба.

Інгредієнти

фарш свинячий
400 г
фарш курячий
400 г
батон білий
3 шматочки
молоко
100 мл
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
3 зубчики
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Шматочки батона залийте молоком і залиште розмокати.

  2. Цибулю, часник почистьте, цибулю дрібно наріжте, часник видавіть через прес.

  3. У миску викладіть фарш, цибулю, часник, паприку, перець чорний мелений, посоліть, додайте замочений у молоці, віджатий батон.

  4. Перемішайте і добре відбийте масу, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на одну годину.

  5. Форму для запікання змастіть олією, викладіть рівномірно, злегка утрамбовуючи фарш по всій формі.

  6. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

Наступна публікація

