М’ясний хлібець: рецепт оригінальної закуски
Якщо вам набридли звичайні котлети, чудовою альтернативою може стати ароматний, ситний м’ясний хлібець — як на свято, так і на щодень.
Страва виходить смачною, як у гарячому, так і в холодному вигляді. Подайте з будь-яким гарніром або як бутерброд зі шматочком хліба.
Інгредієнти
- фарш свинячий
- 400 г
- фарш курячий
- 400 г
- батон білий
- 3 шматочки
- молоко
- 100 мл
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- олія
-
Шматочки батона залийте молоком і залиште розмокати.
Цибулю, часник почистьте, цибулю дрібно наріжте, часник видавіть через прес.
У миску викладіть фарш, цибулю, часник, паприку, перець чорний мелений, посоліть, додайте замочений у молоці, віджатий батон.
Перемішайте і добре відбийте масу, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на одну годину.
Форму для запікання змастіть олією, викладіть рівномірно, злегка утрамбовуючи фарш по всій формі.
Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.