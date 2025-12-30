М’ясний рулет у беконі: рецепт класичної святкової страви

М’ясний рулет у беконі instagram.com_nata.cooking / © Instagram

У європейській та американській кухні м’ясні рулети давно мають статус страви, що поєднує прості інгредієнти та глибокий, домашній смак. На сторінці nata.cooking поділилися рецептом, який ідеально підходить для святкового столу, від різдвяної вечері до сімейного застілля чи особливої недільної трапези.

Інгредієнти

Основа

бекон 10–12 смужок

фарш 400–500 г

сіль

перець

улюблені спеції до фаршу

твердий сир 100 г

шпинат 75 г

солодкий перець ½ шт.

Соус

сметана 1–2 ст. л

гірчиця 1 ч. л

часник 1 зубчик

Приготування

Додайте до фаршу сіль, перець і спеції, добре вимішайте до однорідної текстури. Поєднайте сметану, гірчицю та подрібнений часник. Соус має бути ніжним, із легкою пікантною ноткою. Шпинат припустіть на слабкому вогні 2–3 хв, доки він не зменшиться в об’ємі. Солодкий перець наріжте смужками та швидко обсмажте до м’якості, так він збереже колір і солодкість. На пергамент або харчову плівку викладіть смужки бекону, трохи накладайте їх одна на одну. Зверху рівномірно розподіліть фарш, змастіть соусом, посипте сиром, викладіть шпинат і перець. Потім обережно, але щільно скрутіть у рулет. Перекладіть рулет у форму та запікайте за температури 180°C від 30 до 45 хв. Час залежить від товщини рулету та типу фаршу. Періодично поливайте його соком, який утворюється, це зробить м’ясо соковитішим. Наприкінці можна на кілька хвилин увімкнути режим гриля, щоб бекон красиво підрум’янився.

Подача

Дайте рулету «відпочити» 5–10 хв після духовки, так він краще триматиме форму під час нарізання. Подавайте зі свіжим салатом, запеченими овочами чи легким картопляним пюре. На святковому столі він матиме ефектний вигляд навіть без складного декору.

М’ясний рулет у беконі — це приклад страви, яка поєднує естетику, смак і практичність. Вона не вимагає складних інгредієнтів, але має такий вигляд, ніби над нею працював шеф.