М’ясо в огірковому маринаді: рецепт цікавої страви

М’ясо в огірковому маринаді tiktok.com/@tsukatnatali

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Фудблогерка Natalia Tsukat на своїй сторінці запропонувала рецепт, у якому знайомі продукти розкриваються по-новому: ніжне м’ясо, копчений бекон, гриби, солоні огірки та золотава сирна скоринка створюють поєднання, яке дивує вже з першого шматочка.

М’ясо в огірковому маринаді tiktok.com/@tsukatnatali

Інгредієнти Свинина 1 кг Маринад від солоних огірків 300 мл Цибуля 1 шт. Бекон 150 г Печериці 400 г Солоні огірки 150 г Твердий сир 200 г Сіль Чорний перець

М’ясо в огірковому маринаді tiktok.com/@tsukatnatali

Приготування

Свинину наріжте середніми шматками чи пластами. Перекладіть у глибоку миску, залийте огірковим маринадом і приправте чорним перцем. Сіль додавайте дуже обережно, адже маринад уже достатньо солоний. Залиште м’ясо маринуватися на 30 хв. Поки м’ясо маринується, підготуйте інші інгредієнти, цибулю наріжте півкільцями, печериці — тонкими пластинками, бекон — смужками, солоні огірки — дрібними кубиками, а сир натріть на великій тертці. Викладіть мариновану свинину у форму для запікання. Зверху рівномірно розподіліть цибулю, гриби, бекон та солоні огірки. За бажанням додайте ще трохи свіжомеленого чорного перцю. Рясно посипте все тертим сиром. Розігрійте духовку до 190°C. Запікайте м’ясо протягом 30–40 хв, поки свинина не стане м’якою, а сир не вкриється апетитною рум’яною скоринкою.

Подавайте страву гарячою з картопляним пюре, запеченими овочами чи легким овочевим салатом. Огірковий маринад надає м’ясу приємної пікантності, тому додаткові соуси практично не знадобляться.

Якщо ви шукаєте рецепт, який здивує гостей та водночас не потребуватиме багато зусиль, ця страва має всі шанси стати новим фаворитом вашого домашнього меню.

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