М’ятий салат із картоплею та тунцем: рецепт страви, яку можна намастити на хліб

М’ятий салат із картоплею та тунцем tiktok.com_@myroslava.pekariuk

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Іноді найсмачніші страви народжуються з простих продуктів, які вже є у холодильнику. Саме такий варіант запропонувала фудблогерка Мирослава Пекарюк — ситний м’ятий салат із картоплею та тунцем, який поєднує ніжну текстуру, свіжість зелені та приємну кислинку маринованих огірків.

Інгредієнти грецький йогурт 4 ст. л американська гірчиця 1 ч. л соєвий соус 1 ст. л лимонний сік ¼ лимона майонез 1 ст. л чорний мелений перець дрібка кріп до смаку варені яйця 2 шт. велика варена картопля 1 шт. червона цибуля ½ шт. консервований тунець 160 г мариновані огірки 70 г

М’ятий салат із картоплею та тунцем tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Приготування

У глибокій мисці змішайте грецький йогурт, лимонний сік, американську гірчицю та соєвий соус. Додайте майонез, дрібку чорного перцю та подрібнений кріп. Добре перемішайте, щоб соус став однорідним і ніжним. Варені яйця та картоплю розімніть виделкою на невеликі шматочки. Червону цибулю та мариновані огірки дрібно наріжте. Додайте все до соусу разом із консервованим тунцем. Обережно перемішайте інгредієнти, щоб вони рівномірно вкрилися соусом. За бажанням додайте ще трохи кропу чи свіжомеленого перцю. Салат можна подавати одразу чи ненадовго поставити у холодильник, щоб смаки краще поєдналися.

Подавання

Найпростіший варіант — їсти його просто з миски, як повноцінну страву, проте якщо хочеться чогось особливого, спробуйте подати салат на підсмаженому хлібі, хрустких тостах або шматочках багета.

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Для виразнішого смаку можна додати трохи свіжого кропу безпосередньо перед подаванням, а якщо вам подобаються пікантні страви, доповніть рецепт дрібкою чилі.

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М’ятий салат із картоплею та тунцем — вдалий спосіб перетворити звичні продукти на ситну та апетитну страву без зайвих кулінарних клопотів.

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