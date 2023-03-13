Мідії в соусі "зелений карі": рецепт від Андрія Величка

Чорноморські мідії – унікальні за своїм смаком молюски. І вони варті того, щоб бути приготовленими всіма способами, відомими в кулінарному світі – від азійського зеленого карі до французького соусу біск.
Мідії на півдні України готують багатьма способами – одеський плов із мідіями, в кафе та ресторанах їх досить часто подають приготовленими у винному або вершковому соусі, а в ресторані "Тавернетта" я колись готував популярну пасту спагеті alla chitarra з мідіями та помідорами. Але рецепт, який я опишу далі, не є класичним ні для Одеси, ні для Бессарабії.
Зелений карі я спробував у Південно-Східній Азії і миттєво зрозумів – наші мідії просто мусять бути приготовлені в такому соусі. Загалом я вважаю, що готувати традиційні наші місцеві продукти цікавими способами, використовувати техніки з інших кухонь і культур – це як заново відкривати й показувати знайомий смак продукту.
Для 4-х порцій нам знадобиться:
- 2 кг мідій
- 1 гречаний багет або інший улюблений хліб
Для домашнього карі-соусу
- 1 зелений перець чилі
- ½ червоної цибулини (можна замінити на 2 цибулі шалот)
- 50 г свіжого імбиру (близько 5 см)
- 2-3 зубчики часнику
- ½ пучка кінзи
- ½ пучка петрушки
- 2 лайми
- 1 ч. л коріандру
- 1 ч. л зіри
- ½ ч. л куркуми
- ½ ч. л рибного соусу (якщо є)
- 1 лемонграс (бажано)
- 3-4 листки кафрського лайма (бажано)
- 4 ст. л олії
- сіль, перець
Крок 1
Спочатку підготуємо соус карі. Спеції підсушити на сковороді без олії. Далі потовкти у ступці, якщо є, або перекласти до чаші блендера. Можна використовувати мелені спеції, але аромат буде не таким яскравим. Додати лайм (натерти цедру і вичавити сік), решту інгредієнтів перебити в блендері до стану соусу песто. Якщо занадто густий – додайте трохи води. Консистенція має бути однорідною, пастоподібною, трохи рідкішою за сметану. Аромат – шалений. Колір – приємно-зелений.
Дайте настоятися 10-15 хвилин, тим часом приготуємо мідії.
Крок 2
Мушлі мідій треба промити, видалити залишки водоростей і перекласти до каструлі. Наливши трохи води (буквально на дні, на 2-3 см), накрити щільно кришкою і поставити на сильний вогонь. Коли вода закипить, мідії почнуть відкриватися. Буквально за 4-5 хвилин кипіння всі вони відкриються – знімайте каструлю з вогню. Не варіть занадто довго, інакше мідії переваряться і стануть дрібними й жорсткими. Коли вони охолонуть – відокремлюємо м'ясо мідій від мушель. Видаляємо водорості або "бороду", за допомогою якої мідія тримається за хвилеріз чи металеву трубу в морі, на якій зростає. З двох кілограмів молюсків вийде близько 300-350 г м'яса. А також збережіть і процідіть воду від мідій – вона має насичений морський смак і трохи солонувата, ви зможете використати її в наступному кроці.
Крок 3
Соус карі перекладаємо до сковороди (якщо не вдалося подрібнити блендером до однорідного стану, можна процідити). Додаємо м'ясо мідій і трохи води від них, перемішуємо та прогріваємо на середньому вогні, доводимо до кипіння. Пробуємо смак соусу – якщо потрібно, додаємо сіль, перець, сік лайма. Подаємо мідії в такому соусі з додатковою зеленню кінзи та гречаним багетом.
Смачного!
Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".
На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.
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