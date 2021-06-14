Мідії у вершковому соусі: рецепт від Євгена Клопотенка

Мідії — чудовий варіант для тих, хто любить морепродукти. Коштують відносно недорого і готуються просто.

Щоб не ускладнювати собі життя, візьміть ті, які вже очищені і продаються заморожені. Я обіцяю — буде смачно. Адже ми обсмажимо м'ясо мідій із чебрецем і часником, які нададуть їм дивовижного аромату, і додамо вершків, щоб отримати ніжну структуру і смак. І, звичайно, секретний інгредієнт, який ви точно не очікували тут побачити.

Інгредієнти:

200 г мідій (їхнє заморожене м'ясо необхідно розморозити)

2 гілочки чебрецю

1-2 зубчики часнику

30 г арахісу (смаженого)

150 мл вершків (20 або 30% жирності)

1 ст. л. соняшникової олії

1 щіпка пластівців перцю чилі (опційно)

за смаком сіль

Приготування:

Один або два зубчики часнику очистіть і роздушіть лезом ножа. Нам потрібно, щоб він віддав свій смак і аромат мідій під час обсмажування.

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Розігрійте на середньому вогні невелику сковорідку з 1 ст. л. соняшникової олії, викладіть розчавлений часник і кілька гілочок чебрецю. Обсмажте 1 хвилину, після чого часник витягніть.

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Додайте на сковорідку попередньо розморожені 200 г м'яса мідій і продовжуйте обсмажувати на середньому вогні 1-2 хвилини.

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Додайте 150 мл вершків і тушкуйте мідії, поки вершки не почнуть густішати — приблизно 3-5 хвилин.

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В кінці приготування додайте смажений арахіс і тушкуйте ще одну хвилину. Посоліть і поперчіть за смаком. Подавайте в гарячому вигляді як закуску або використовуйте як заправку для пасти.

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