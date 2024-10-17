Мумії до Геловіну: цікавий рецепт міні-піци

Геловін — це не лише свято жахів, але й чудова нагода проявити свою креативність на кухні.

Міні-піци у формі мумій — це смачна та весела страва, яке сподобається дітям та дорослим. Простота приготування та можливість залучити всю родину до процесу роблять цей рецепт зі сторінки anniekaly ідеальним для святкового вечора.

Інгредієнти Тісто для піци Соус Твердий сир Ковбаса Оливки

Приготування:

Розкачати тісто для піци та за допомогою металевого кружальця зробіть круглі невеликі форми;

Зверху покладіть на тісто улюблений соус та ковбасу;

Твердий сир наріжте смужками та покладіть зверху;

Використовуючи оливки нарізані кружальцями, візуально зробіть очі на ваших муміях піцах.

Поставте у духовку розігріту до 200°C приблизно на 20 хвилин.

Ви можете покласти на піцу все, що вам подобається. А якщо ви не любите оливки, можете їх замінити на щось інше.

Читайте також: