Мумії до Геловіну: цікавий рецепт міні-піци

Геловін — це не лише свято жахів, але й чудова нагода проявити свою креативність на кухні.
Міні-піци у формі мумій — це смачна та весела страва, яке сподобається дітям та дорослим. Простота приготування та можливість залучити всю родину до процесу роблять цей рецепт зі сторінки anniekaly ідеальним для святкового вечора.
Інгредієнти
- Тісто для піци
- Соус
- Твердий сир
- Ковбаса
- Оливки
Приготування:
- Розкачати тісто для піци та за допомогою металевого кружальця зробіть круглі невеликі форми;
- Зверху покладіть на тісто улюблений соус та ковбасу;
- Твердий сир наріжте смужками та покладіть зверху;
- Використовуючи оливки нарізані кружальцями, візуально зробіть очі на ваших муміях піцах.
- Поставте у духовку розігріту до 200°C приблизно на 20 хвилин.
Ви можете покласти на піцу все, що вам подобається. А якщо ви не любите оливки, можете їх замінити на щось інше.
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