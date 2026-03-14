Мінічебуреки з сиром — рецепт хрусткої класики у домашньому виконанні
Хрустке тісто, тягучий сир сулугуні всередині та аромат соняшникової олії — справжнє задоволення, яке можна приготувати вдома.
Чебуреки — це класика, яку обожнюють у всьому світі. У кожного своя улюблена начинка, але є однакові критерії для ідеальних виробів: тонке тісто, соковита начинка та рівномірна золотава скоринка. На сторінці Буде смачно разом розповіли, як приготувати мінічебуреки з сиром сулугуні, які тануть у роті та мають такий апетитний вигляд, як у професійних ресторанах.
Інгредієнти
Для тіста
Борошно 3 склянки
Гаряча вода 1 склянка
Соняшникова олія 3 ст. л
Сіль ½ ч. л
Для начинки
Сир сулугуні –200 г
Для смаження
Олія
Приготування
У миску насипте борошно, додайте дрібку солі та 3 ст. л соняшникової олії.
Влийте окріп і обережно розмішайте лопаткою.
Коли суміш трохи охолоне, замісіть пружне та еластичне тісто. Можна скористатися кухонним комбайном.
Накрийте миску рушником або харчовою плівкою і залиште на 20 хв, щоб тісто «відпочило». Для кращого ефекту можна покласти його у пакет і добре закрутити.
Розкачайте тісто у пласт товщиною 0,3–0,5 мм.
За допомогою склянки чи форми для печива, виріжте кружальця.
На кожне викладіть трохи сиру сулугуні, акуратно защіпніть краї та сформуйте маленькі чебуреки.
Розігрійте олію у фритюрниці чи глибокій сковороді до 150–170°C.
Обережно опустіть чебуреки в олію та обсмажуйте до рівномірного золотистого кольору.
Готові чебуреки перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії.
Подавайте теплими з улюбленим соусом, наприклад, часниковим, томатним або йогуртовим.
Мінічебуреки з сиром — це не лише смачно, а й легко. Вони ідеально підходять для вечірок, сніданку чи перекусу, а тонке тісто та тягучий сулугуні роблять їх по-справжньому особливими.