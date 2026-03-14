Мінічебуреки з сиром — рецепт хрусткої класики у домашньому виконанні

Хрустке тісто, тягучий сир сулугуні всередині та аромат соняшникової олії — справжнє задоволення, яке можна приготувати вдома.

Станіслава Бондаренко
Чебуреки — це класика, яку обожнюють у всьому світі. У кожного своя улюблена начинка, але є однакові критерії для ідеальних виробів: тонке тісто, соковита начинка та рівномірна золотава скоринка. На сторінці Буде смачно разом розповіли, як приготувати мінічебуреки з сиром сулугуні, які тануть у роті та мають такий апетитний вигляд, як у професійних ресторанах.

Інгредієнти

Для тіста

  • Борошно 3 склянки

  • Гаряча вода 1 склянка

  • Соняшникова олія 3 ст. л

  • Сіль ½ ч. л

Для начинки

  • Сир сулугуні –200 г

Для смаження

  • Олія

Приготування

  1. У миску насипте борошно, додайте дрібку солі та 3 ст. л соняшникової олії.

  2. Влийте окріп і обережно розмішайте лопаткою.

  3. Коли суміш трохи охолоне, замісіть пружне та еластичне тісто. Можна скористатися кухонним комбайном.

  4. Накрийте миску рушником або харчовою плівкою і залиште на 20 хв, щоб тісто «відпочило». Для кращого ефекту можна покласти його у пакет і добре закрутити.

  5. Розкачайте тісто у пласт товщиною 0,3–0,5 мм.

  6. За допомогою склянки чи форми для печива, виріжте кружальця.

  7. На кожне викладіть трохи сиру сулугуні, акуратно защіпніть краї та сформуйте маленькі чебуреки.

  8. Розігрійте олію у фритюрниці чи глибокій сковороді до 150–170°C.

  9. Обережно опустіть чебуреки в олію та обсмажуйте до рівномірного золотистого кольору.

  10. Готові чебуреки перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії.

  11. Подавайте теплими з улюбленим соусом, наприклад, часниковим, томатним або йогуртовим.

Мінічебуреки з сиром — це не лише смачно, а й легко. Вони ідеально підходять для вечірок, сніданку чи перекусу, а тонке тісто та тягучий сулугуні роблять їх по-справжньому особливими.

