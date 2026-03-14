Мінічебуреки з сиром

Чебуреки — це класика, яку обожнюють у всьому світі. У кожного своя улюблена начинка, але є однакові критерії для ідеальних виробів: тонке тісто, соковита начинка та рівномірна золотава скоринка. На сторінці Буде смачно разом розповіли, як приготувати мінічебуреки з сиром сулугуні, які тануть у роті та мають такий апетитний вигляд, як у професійних ресторанах.

Інгредієнти

Для тіста

Борошно 3 склянки

Гаряча вода 1 склянка

Соняшникова олія 3 ст. л

Сіль ½ ч. л

Для начинки

Сир сулугуні –200 г

Для смаження

Олія

Приготування

У миску насипте борошно, додайте дрібку солі та 3 ст. л соняшникової олії. Влийте окріп і обережно розмішайте лопаткою. Коли суміш трохи охолоне, замісіть пружне та еластичне тісто. Можна скористатися кухонним комбайном. Накрийте миску рушником або харчовою плівкою і залиште на 20 хв, щоб тісто «відпочило». Для кращого ефекту можна покласти його у пакет і добре закрутити. Розкачайте тісто у пласт товщиною 0,3–0,5 мм. За допомогою склянки чи форми для печива, виріжте кружальця. На кожне викладіть трохи сиру сулугуні, акуратно защіпніть краї та сформуйте маленькі чебуреки. Розігрійте олію у фритюрниці чи глибокій сковороді до 150–170°C. Обережно опустіть чебуреки в олію та обсмажуйте до рівномірного золотистого кольору. Готові чебуреки перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії. Подавайте теплими з улюбленим соусом, наприклад, часниковим, томатним або йогуртовим.

Мінічебуреки з сиром — це не лише смачно, а й легко. Вони ідеально підходять для вечірок, сніданку чи перекусу, а тонке тісто та тягучий сулугуні роблять їх по-справжньому особливими.