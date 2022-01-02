Мінічизкейки без випікання: простий рецепт смачного десерту

Якщо ви шукаєте швидкий та простий святковий десерт у ці вихідні, вам варто спробувати ці иізкейки.
Лондонська кулінарна блогерка Елоїза Гед, яка є авторкою блогу Fitwaffle Kitchen, поділилася чудовим рецептом мінічизкейків, які можна приготувати менш ніж за годину. Відео вона розмістила в Instagram.
Інгредієнти :
Для основи:
- 200 г подрібненого печива
- 90 г розтопленого вершкового масла
- 200 мл подвійних вершків, холодних
- 400 г вершкового сиру
- 100 г цукрової пудри
- 100 г карамелі
Для начинки:
- 150 г темного шоколаду
- 150 мл жирних вершків
Приготування:
1. Додайте подрібнене печиво та топлене вершкове масло у миску і перемішайте.
2. В іншій мисці збийте 200 г жирних вершків до утворення пишної маси.
3. У третій мисці змішайте вершковий сир, цукрову пудру та карамель, збийте до кремоподібної консистенції.
4. Додайте до суміші збиті вершки та перемішайте.
5. Помістіть паперові кошики для кексів у форму для кексів і ложкою втрамбуйте суміш з печива, щоб вона стала однорідною.
6. Зверху викладіть кремово-карамельну суміш і розгладьте, потім помістіть деко в морозильну камеру на 15 хвилин, щоб тістечка застигли.
7. Розтопіть шоколадну стружку зі 150 мл вершків у мікрохвильовій печі, помішуючи кожні 30 секунд.
8. Полийте ганашем мінічизкейки та приберіть їх у холодильник на 30 хвилин, доки вони не застигнуть.
Читайте також: