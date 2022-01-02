Мінічизкейки без випікання: простий рецепт смачного десерту

Якщо ви шукаєте швидкий та простий святковий десерт у ці вихідні, вам варто спробувати ці иізкейки.

Лондонська кулінарна блогерка Елоїза Гед, яка є авторкою блогу Fitwaffle Kitchen, поділилася чудовим рецептом мінічизкейків, які можна приготувати менш ніж за годину. Відео вона розмістила в Instagram.

Інгредієнти :

Для основи:

200 г подрібненого печива

90 г розтопленого вершкового масла

200 мл подвійних вершків, холодних

400 г вершкового сиру

100 г цукрової пудри

100 г карамелі

Для начинки:

150 г темного шоколаду

150 мл жирних вершків

Приготування:

1. Додайте подрібнене печиво та топлене вершкове масло у миску і перемішайте.

2. В іншій мисці збийте 200 г жирних вершків до утворення пишної маси.

3. У третій мисці змішайте вершковий сир, цукрову пудру та карамель, збийте до кремоподібної консистенції.

4. Додайте до суміші збиті вершки та перемішайте.

5. Помістіть паперові кошики для кексів у форму для кексів і ложкою втрамбуйте суміш з печива, щоб вона стала однорідною.

6. Зверху викладіть кремово-карамельну суміш і розгладьте, потім помістіть деко в морозильну камеру на 15 хвилин, щоб тістечка застигли.

7. Розтопіть шоколадну стружку зі 150 мл вершків у мікрохвильовій печі, помішуючи кожні 30 секунд.

8. Полийте ганашем мінічизкейки та приберіть їх у холодильник на 30 хвилин, доки вони не застигнуть.

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