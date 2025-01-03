Мініхачапурі з сиром: нетрадиційний рецепт популярної страви

Хачапурі — символ грузинської кухні та смаколик, який запам'ятовується з першого шматочка. Але сьогодні ми розповімо про легкий та швидкий рецепт мініхачапурі з сиром.

Ця ароматна випічка стане обов'язковою стравою для сімейних сніданків або зустрічей з друзями, а рецепт опублікували на сторінці Hatice0ncel. Він простий у виконанні та потребує мінімум продуктів.

Інгредієнти Вершкове масло 200 г Йогурт 1 склянка Олія Оцет 1 ст. л Яйця 2 шт. Сіль Цукор Розпушувач 1 пакетик Борошно 6-7 склянок Сир фета Петрушка

Приготування

У велику миску додайте усі інгредієнти для тіста і добре перемішайте. Повільно додавайте борошно, поки тісто не стане м’яким і не буде прилипати до рук. З тіста відщепніть шматочки розміром з волоський горіх і розкачайте їх долонею. У середину додайте начинку: сир фета та петрушку. Згорніть тісто спершу з боків, а кінці защепніть, щоб отримати форму хачапурі. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, але залиште відстань одне від одного. Змастіть жовтком та посипте кунжутом для ароматної скоринки. Випікайте у духовці, розігрітій до 180°C, до золотистої скоринки.

Ваші мініхачапурі готові. Подавайте їх до столу з гарячим чаєм.

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