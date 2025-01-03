Мініхачапурі з сиром: нетрадиційний рецепт популярної страви

Хачапурі — символ грузинської кухні та смаколик, який запам'ятовується з першого шматочка. Але сьогодні ми розповімо про легкий та швидкий рецепт мініхачапурі з сиром.
Ця ароматна випічка стане обов'язковою стравою для сімейних сніданків або зустрічей з друзями, а рецепт опублікували на сторінці Hatice0ncel. Він простий у виконанні та потребує мінімум продуктів.
Інгредієнти
- Вершкове масло
- 200 г
- Йогурт
- 1 склянка
- Олія
- Оцет
- 1 ст. л
- Яйця
- 2 шт.
- Сіль
- Цукор
- Розпушувач
- 1 пакетик
- Борошно
- 6-7 склянок
- Сир фета
- Петрушка
Приготування
- У велику миску додайте усі інгредієнти для тіста і добре перемішайте.
- Повільно додавайте борошно, поки тісто не стане м’яким і не буде прилипати до рук.
- З тіста відщепніть шматочки розміром з волоський горіх і розкачайте їх долонею.
- У середину додайте начинку: сир фета та петрушку.
- Згорніть тісто спершу з боків, а кінці защепніть, щоб отримати форму хачапурі.
- Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, але залиште відстань одне від одного.
- Змастіть жовтком та посипте кунжутом для ароматної скоринки.
- Випікайте у духовці, розігрітій до 180°C, до золотистої скоринки.
Ваші мініхачапурі готові. Подавайте їх до столу з гарячим чаєм.
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