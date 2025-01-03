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Мініхачапурі з сиром: нетрадиційний рецепт популярної страви

Мініхачапурі з сиром: нетрадиційний рецепт популярної страви

Хачапурі / Фото: Credits

Хачапурі — символ грузинської кухні та смаколик, який запам'ятовується з першого шматочка. Але сьогодні ми розповімо про легкий та швидкий рецепт мініхачапурі з сиром. 

Ця ароматна випічка стане обов'язковою стравою для сімейних сніданків або зустрічей з друзями, а рецепт опублікували на сторінці Hatice0ncel. Він простий у виконанні та потребує мінімум продуктів.

Інгредієнти

Вершкове масло
200 г 
Йогурт
1 склянка
Олія
Оцет
1 ст. л
Яйця
2 шт.
Сіль
Цукор
Розпушувач
1 пакетик
Борошно
6-7 склянок 
Сир фета
Петрушка

Приготування

  1. У велику миску додайте усі інгредієнти для тіста і добре перемішайте.
  2. Повільно додавайте борошно, поки тісто не стане м’яким і не буде прилипати до рук.
  3. З тіста відщепніть шматочки розміром з волоський горіх і розкачайте їх долонею.
  4. У середину додайте начинку: сир фета та петрушку.
  5. Згорніть тісто спершу з боків, а кінці защепніть, щоб отримати форму хачапурі.
  6. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, але залиште відстань одне від одного.
  7. Змастіть жовтком та посипте кунжутом для ароматної скоринки.
  8. Випікайте у духовці, розігрітій до 180°C, до золотистої скоринки.

Ваші мініхачапурі готові. Подавайте їх до столу з гарячим чаєм.

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