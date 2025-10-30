Мініпіци "гарбузики" з сиром і грибами: трендовий рецепт із TikTok

Мініпіци гарбузики з сиром і грибами tiktok.com_katya_rybalka

Фудблогерка Катя Рибалка поділилася рецептом міні піц «гарбузиків», які не лише мають неймовірно милий вигляд, а й шалено смачні. Цей тренд з TikTok вже підкорює серця всіх, хто любить сир, гриби та легкі у приготуванні закуски.

Інгредієнти

Тісто

тепле молоко 100 мл

м’яке вершкове масло 15 г

олія 15 г

яйце 1 шт.

цукор 15 г

сухі дріжджі 5 г

борошно 250 г

Начинка

сир сулугуні

цибуля

гриби

Приготування

Змішайте молоко, масло, олію, яйце, цукор та дріжджі. Додайте борошно та замішайте м’яке тісто. Відставте його на 40 хв у тепле місце, щоб воно підійшло. Після підйому обминайте тісто руками та поділіть на 6 частин. Сформуйте булочки. Натертий сулугуні змішайте з дрібно нарізаною цибулею та обсмаженими грибами. Розімніть кожен шматочок тіста. Всередину покладіть начинку та зробіть кульки. Щоб створити форму гарбузика, обережно обв’яжіть кожну заготівлю кулінарною ниткою, але не затягуйте її надто сильно. Змастіть мініпіци сумішшю яйця та молока. Випікайте у духовці за 180°C протягом 20 хв, поки тісто не стане золотистим, а сир — розплавиться.

Поради

Не переживайте через форму гарбузика, трохи асиметрії додає шарму.

Для яскравішого смаку можна додати трохи часнику чи спецій у начинку.

Сир сулугуні можна замінити моцарелою чи будь-яким іншим плавким сиром на ваш смак.

Мініпіци «гарбузики» — це не лише смакота, а й маленьке свято для очей. Вони чудово підійдуть для вечірок, дитячих свят або просто як приємний перекус. А головне — приготувати їх легко, навіть якщо ви не професійний кулінар.