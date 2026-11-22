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Минтай, запечений із цвітною капустою та вершково-сирним соусом: рецепт ніжної гарячої страви
Це ідеальний варіант для легкої вечері.
Під час запікання риба просочується соусом, стає соковитою, а цвітна капуста — злегка хрусткою. Страва чудово поєднується з овочевим салатом.
Інгредієнти
- філе минтая
- 500 г
- цвітна капуста
- 500 г
- вершки 10%
- 230 мл
- твердий сир
- 120 г
- вершкове масло
- 20 г
- мускатний горіх
- щіпка
- мелений чорний перець
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- сіль
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Філе минтая розморозьте та наріжте порційними шматочками.
Цвітну капусту промийте, розберіть на невеликі суцвіття, відваріть у киплячій, підсоленій воді 2 хвилини та відкиньте на друшляк.
Сир натріть на крупній тертці та розділіть на дві частини.
Для соусу: в мисці змішайте вершки, половину твердого сиру, мускатний горіх, чорний мелений перець і сіль.
Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть рибу, посоліть, потім зверху — цвітну капусту, залийте соусом і посипте рештою твердого сиру.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 25–30 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Сир можна використовувати будь-який.