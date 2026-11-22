Під час запікання риба просочується соусом, стає соковитою, а цвітна капуста — злегка хрусткою. Страва чудово поєднується з овочевим салатом.

Філе минтая розморозьте та наріжте порційними шматочками.

Цвітну капусту промийте, розберіть на невеликі суцвіття, відваріть у киплячій, підсоленій воді 2 хвилини та відкиньте на друшляк.

Сир натріть на крупній тертці та розділіть на дві частини.

Для соусу: в мисці змішайте вершки, половину твердого сиру, мускатний горіх, чорний мелений перець і сіль.

Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть рибу, посоліть, потім зверху — цвітну капусту, залийте соусом і посипте рештою твердого сиру.