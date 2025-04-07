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Минтай, запечений у лаваші: рецепт оригінальної закуски
Для приготування страви підійде будь-яке рибне філе: хек, минтай, тріска.
Риба виходить соковитою, ніжною, з хрумкою скоринкою з лаваша. Рибне філе загорніть з м’яким сиром і зеленню у трикутники та запечіть у духовці.
Інгредієнти
- лаваш вірменський
- 1 пак.
- філе минтая
- 300 г
- м’який сир
- 200 г
- свіжий кріп
- 15 г
- жовток яйця
- 1 шт.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- кунжут
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Минтай промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками, поперчіть, посоліть.
Кріп промийте, обсушіть і з’єднайте з м’яким сиром, перемішайте.
Лист лаваша наріжте смужками (щоб можна було згорнути конверт), ближче до краю смужки викладіть сирну масу у формі трикутника, потім зверху рибу, згорніть конвертиком, змастіть яйцем, посипте кунжутом і викладіть на деко, застелене пергаментом.
Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хвилин.
Поради:
Можна використовувати будь-який м’який сир.
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