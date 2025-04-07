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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
1 хв

Минтай, запечений у лаваші: рецепт оригінальної закуски

Для приготування страви підійде будь-яке рибне філе: хек, минтай, тріска.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
178 ккал
Мінтай запечений у лаваші

Мінтай запечений у лаваші / © Credits

Риба виходить соковитою, ніжною, з хрумкою скоринкою з лаваша. Рибне філе загорніть з м’яким сиром і зеленню у трикутники та запечіть у духовці.

Інгредієнти

лаваш вірменський
1 пак.
філе минтая
300 г
м’який сир
200 г
свіжий кріп
15 г
жовток яйця
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
кунжут

Минтай промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками, поперчіть, посоліть.

Кріп промийте, обсушіть і з’єднайте з м’яким сиром, перемішайте.

Лист лаваша наріжте смужками (щоб можна було згорнути конверт), ближче до краю смужки викладіть сирну масу у формі трикутника, потім зверху рибу, згорніть конвертиком, змастіть яйцем, посипте кунжутом і викладіть на деко, застелене пергаментом.

Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хвилин.

Поради:

Можна використовувати будь-який м’який сир.

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Дата публікації
Кількість переглядів
449
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