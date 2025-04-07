Минтай, запечений у лаваші: рецепт оригінальної закуски

Мінтай запечений у лаваші / © Credits

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Риба виходить соковитою, ніжною, з хрумкою скоринкою з лаваша. Рибне філе загорніть з м’яким сиром і зеленню у трикутники та запечіть у духовці.

Інгредієнти лаваш вірменський 1 пак. філе минтая 300 г м’який сир 200 г свіжий кріп 15 г жовток яйця 1 шт. перець чорний мелений сіль кунжут

Минтай промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками, поперчіть, посоліть.

Кріп промийте, обсушіть і з’єднайте з м’яким сиром, перемішайте.

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Лист лаваша наріжте смужками (щоб можна було згорнути конверт), ближче до краю смужки викладіть сирну масу у формі трикутника, потім зверху рибу, згорніть конвертиком, змастіть яйцем, посипте кунжутом і викладіть на деко, застелене пергаментом.

Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хвилин.

Поради:

Можна використовувати будь-який м’який сир.

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