Мішечки з грибами: рецепт млинців з оригінальним подаванням

Мішечки з грибами: рецепт млинців з оригінальним подаванням

Прийшла Масниця, і на наших столах почесне місце зайняли тарілки з гірками млинців, які височіли на них.

Щоб урізноманітнити стіл, ми фаршуємо млинці та загортаємо їх рулетиками, конвертиками або трикутниками, готуємо налисники та бендерики. Бажаєте здивувати гостей оригінальним подаванням млинців? Приготуйте мішечки із грибами. У такі мішечки можна покласти будь-який фарш, навіть улюблений салат, але напередодні Великого посту ми вже обмежені у виборі начинок, тому пропонуємо саме гриби.

Інгредієнти:

0,5 кг грибів

200 г твердого сиру

2 цибулини

2 столові ложки майонезу

млинці

сир косичка

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Подрібнену цибулю обсмажити до прозорості на олії, додати нарізані невеликими шматочками гриби, посолити, поперчити і готувати до готовності.

Твердий сир натерти на тертці, з'єднати з остиглими грибами, заправити майонезом і добре вимішати.

Сир косичку розібрати на окремі волокна.

На середину кожного млинця укласти по 1-1,5 столової ложки начинки, краї млинця підняти, зібрати зверху та обв'язати ниточкою від косички.

Перед подаванням мішечки розігріти у мікрохвильовій печі, щоб у начинці розплавився сир.

На замітку

Млинці печіть за будь-яким рецептом, але намагайтеся, щоб вони були тонкими, і не додавайте в тісто багато цукру.

Гриби обирайте за смаком – печериці або гливи. Якщо у вас в морозильній камері є заморожені лісові гриби — це оптимальний варіант.

Для зав'язування мішечків добре підійдуть гілочки зелені або пір'я зеленої цибулі або цибулі-порею.

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