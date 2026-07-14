Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 липня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 липня?

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Місяць розповідає

День, у першій половині якого слід продовжувати планувати свої — як професійні, так і особисті — дії на найближче майбутнє, а вже після обіду можна ставати до їх поступової й неквапливої реалізації.

Місяць рекомендує

Пропозиція попрацювати — і, як наслідок, заробити — може виявитися дуже вигідною, тому не варто від неї відмовлятися. Дуже важливо — що б не сталося — зберігати гарний настрій, використовуючи для цього способи, які гарантовано його піднімають.

Місяць застерігає

Цього дня варто відмовитися від романтичних побачень та зустрічей із друзями: досягти взаєморозуміння з близькими людьми однаково не вдасться, а ось посваритися — до того ж із далекосяжними наслідками — цілком можливо. Не можна ділитися з оточенням своїми професійними планами — надто велика ймовірність того, що воно скористається ними у своїх інтересах.

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