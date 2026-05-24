Мітболи у грибному соусі: рецепт смачної домашньої страви

Мітболи у грибному соусі tiktok.com/@anastasiiacooking

Поки ресторанні тренди змагаються у складності подавання, більшість із нас шукає прості рецепти, які дарують відчуття тепла, спокою та турботи. І мітболи — одна з тих універсальних страв, які завжди безвідмовно працюють.

Мітболи давно вийшли за межі класичної італійської кухні. Їх готують у різних країнах світу, від шведських фрикадельок до азійських варіацій із соєвими соусами. Секрет популярності простий, адже це страва, яка одночасно ситна, ніжна та дуже варіативна. Про один із її цікавих рецептів розповіли на сторінці Anastasiia Cooking.

Інгредієнти

Для мітболів

курячий фарш 500 г

яйця 1 шт.

цибуля ½ шт.

часник 2 зубчики

панірувальні сухарі 4 ст. л

сіль

перець

приправа до курки

Для грибного соусу

цибуля 1 шт.

шампіньйони 350 г

вода 200 мл

борошно 1 ст. л

сметана 3 ст. л

сіль

перець

приправа до курки

Приготування

Спочатку готуємо основу. До курячого фаршу додайте натерту цибулю, подрібнений часник, яйце, панірувальні сухарі та спеції. Масу добре перемішайте після чого сформуйте невеликі мітболи. Далі обсмажте їх на олії до красивої золотистої скоринки. Повністю доводити до готовності не потрібно, адже мітболи ще тушкуватимуться у соусі. У тій самій сковорідці обсмажте цибулю до м’якості та золотистого кольору. Потім додайте шампіньйони. Гриби готуйте доти, поки не випарується зайва рідина. Після цього у сковорідку додайте борошно, а потім суміш води та сметани, яку важливо добре перемішати заздалегідь, щоб соус вийшов однорідним. На цьому етапі одразу додайте спеції та тушкуйте соус до загустіння. Фінальний штрих — повернути мітболи у соус і дати їм кілька хвилин просочитися грибним ароматом. Перед подаванням страву посипте свіжою зеленню.

Подавання

Авторка рецепта радить поєднувати мітболи буквально з будь-яким гарніром, але найкраще вони смакують із класичним картопляним пюре. Також страва добре смакує з пастою, рисом, булгуром, запеченими овочами та свіжим багетом.

Ароматні гриби, ніжний соус і соковиті мітболи створюють ідеальне поєднання для вечері, після якої хочеться тільки одного — добавки.

