Мітболи у томатному соусі: рецепт ідеальної вечері, яку хочеться готувати знову і знову

Мітболи в томатному соусі tiktok.com/@katherine.nari

На сторінці Katherine Nari розповіли про рецепт мітболів у томатному соусі — соковитих, ніжних і максимально універсальних. Їх можна подавати з пастою, картопляним пюре, полентою чи просто зі свіжим хрустким хлібом.

Інгредієнти

Для мітболів

фарш (яловичина + свинина) 500 г

панірувальні сухарі 35 г

пармезан 30 г

яйця 1 шт.

петрушка 8–10 г

сухий часник ½ ч. л

сіль

чорний перець

масло гхі.

Для соусу

помідори шматочками чи томатне пюре 400 г

сіль

вода (за потреби) 50–70 мл

Приготування

Пармезан натріть на дрібній терці. Петрушку дрібно наріжте. У великій мисці з’єднайте фарш, сухарі, пармезан, яйце, зелень і спеції. Перемішуйте руками лише до однорідності. Це важливо, адже якщо вимішувати фарш занадто довго, мітболи можуть стати щільними. Сформуйте мітболи однакового розміру. Саме однаковий розмір допомагає їм рівномірно приготуватися. Розігрійте сковорідку на середньому вогні та додайте масло гхі. Обсмажуйте мітболи приблизно 5–6 хв до легкої золотистої скоринки з усіх боків. Скоринка допомагає «запечатати» соковитість усередині. Влийте томати чи томатне пюре. Якщо соус занадто густий, додайте трохи води. Посоліть до свого смаку. Після цього зменште вогонь, накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте 15–20 хв. Час від часу обережно помішуйте соус, щоб мітболи не прилипали.

Подавання

Мітболи — одна з найуніверсальніших страв. Вони чудово поєднуються з пастою, свіжим хлібом, картопляним пюре, кус-кусом, полентою та рисом. А ще їх можна подавати як окрему страву.

Мітболи — це приклад того, як із простих інгредієнтів народжується справжня магія смачної їжі Без складних технік, ресторанної претензійності, лише ароматний соус, соковите м’ясо та страва, яка справді дарує відчуття дому.

