Мієн Га: рецепт вʼєтнамського супу з локшиною та куркою

суп з локшиною та куркою / © Associated Press

На сторінці leocoookss розповіли, що його легкий, але насичений смак буквально переносить у далеку Азію, а прості інгредієнти роблять цей суп доступним для приготування вдома. Він ідеально підійде для обіду чи вечері, коли хочеться тепла, білка і хрумкої зелені.

Інгредієнти Курка Скляна локшина 150–200 г Цибуля ріпчаста ½ шт. Імбир Рибний соус 3 ст. л Сіль Гриби шиїтаке (сухі) 5–6 шт. Зелена цибуля Кінза Смажена цибуля Лимон

Приготування

Курку добре промийте та залийте холодною водою у каструлі. На сухій пательні обсмажте половинку цибулі та шматочок імбиру до золотистого відтінку. Додайте до бульйону. Варіть курку на малому вогні близько 40 хв, періодично знімайте пінку. Додайте рибний соус і трохи солі. Смак можна регулювати на власний розсуд. Сухі шиїтаке замочіть в окропі на кілька хвилин, щоб розм’якли, потім наріжте смужками. Скляну локшину залийте окропом, щоб вона розм’якла. З бульйону вийміть курку та овочі, розберіть на невеликі шматочки. Додайте нарізані шиїтаке у бульйон і прокип’ятіть кілька хвилин.

Подача

У миску викладіть локшину та шматочки курки.

Додайте багато зелені: зелена цибуля, кінза.

Залийте гарячим бульйоном із грибами.

Посипте смаженою цибулею за бажанням.

Подайте зі шматочком лимона.

Miến gà — це суп, який легко готується вдома навіть без екзотичних продуктів, насичує, але не перевантажуючи шлунок, дарує аромат і затишок осені чи прохолодного вечора та може стати ідеальною альтернативою традиційного українського бульйону.