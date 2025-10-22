ТСН у соціальних мережах

Рецепти
8
1 хв

Мієн Га: рецепт вʼєтнамського супу з локшиною та куркою

Коли зовні дощ, прохолодно чи хочеться чогось затишного та ароматного, на допомогу приходить Мієн Га (Miến gà) — вʼєтнамський суп із скляною локшиною та куркою.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
50 ккал
суп з локшиною та куркою

суп з локшиною та куркою / © Associated Press

На сторінці leocoookss розповіли, що його легкий, але насичений смак буквально переносить у далеку Азію, а прості інгредієнти роблять цей суп доступним для приготування вдома. Він ідеально підійде для обіду чи вечері, коли хочеться тепла, білка і хрумкої зелені.

Інгредієнти

Курка
Скляна локшина
150–200 г
Цибуля ріпчаста
½ шт.
Імбир
Рибний соус
3 ст. л
Сіль
Гриби шиїтаке (сухі)
5–6 шт.
Зелена цибуля
Кінза
Смажена цибуля
Лимон

Приготування

  1. Курку добре промийте та залийте холодною водою у каструлі.

  2. На сухій пательні обсмажте половинку цибулі та шматочок імбиру до золотистого відтінку.

  3. Додайте до бульйону. Варіть курку на малому вогні близько 40 хв, періодично знімайте пінку.

  4. Додайте рибний соус і трохи солі. Смак можна регулювати на власний розсуд.

  5. Сухі шиїтаке замочіть в окропі на кілька хвилин, щоб розм’якли, потім наріжте смужками.

  6. Скляну локшину залийте окропом, щоб вона розм’якла.

  7. З бульйону вийміть курку та овочі, розберіть на невеликі шматочки.

  8. Додайте нарізані шиїтаке у бульйон і прокип’ятіть кілька хвилин.

Подача

  • У миску викладіть локшину та шматочки курки.

  • Додайте багато зелені: зелена цибуля, кінза.

  • Залийте гарячим бульйоном із грибами.

  • Посипте смаженою цибулею за бажанням.

  • Подайте зі шматочком лимона.

Miến gà — це суп, який легко готується вдома навіть без екзотичних продуктів, насичує, але не перевантажуючи шлунок, дарує аромат і затишок осені чи прохолодного вечора та може стати ідеальною альтернативою традиційного українського бульйону.

