- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Мієн Га: рецепт вʼєтнамського супу з локшиною та куркою
Коли зовні дощ, прохолодно чи хочеться чогось затишного та ароматного, на допомогу приходить Мієн Га (Miến gà) — вʼєтнамський суп із скляною локшиною та куркою.
На сторінці leocoookss розповіли, що його легкий, але насичений смак буквально переносить у далеку Азію, а прості інгредієнти роблять цей суп доступним для приготування вдома. Він ідеально підійде для обіду чи вечері, коли хочеться тепла, білка і хрумкої зелені.
Інгредієнти
- Курка
-
- Скляна локшина
- 150–200 г
- Цибуля ріпчаста
- ½ шт.
- Імбир
-
- Рибний соус
- 3 ст. л
- Сіль
-
- Гриби шиїтаке (сухі)
- 5–6 шт.
- Зелена цибуля
-
- Кінза
-
- Смажена цибуля
-
- Лимон
-
Приготування
Курку добре промийте та залийте холодною водою у каструлі.
На сухій пательні обсмажте половинку цибулі та шматочок імбиру до золотистого відтінку.
Додайте до бульйону. Варіть курку на малому вогні близько 40 хв, періодично знімайте пінку.
Додайте рибний соус і трохи солі. Смак можна регулювати на власний розсуд.
Сухі шиїтаке замочіть в окропі на кілька хвилин, щоб розм’якли, потім наріжте смужками.
Скляну локшину залийте окропом, щоб вона розм’якла.
З бульйону вийміть курку та овочі, розберіть на невеликі шматочки.
Додайте нарізані шиїтаке у бульйон і прокип’ятіть кілька хвилин.
Подача
У миску викладіть локшину та шматочки курки.
Додайте багато зелені: зелена цибуля, кінза.
Залийте гарячим бульйоном із грибами.
Посипте смаженою цибулею за бажанням.
Подайте зі шматочком лимона.
Miến gà — це суп, який легко готується вдома навіть без екзотичних продуктів, насичує, але не перевантажуючи шлунок, дарує аромат і затишок осені чи прохолодного вечора та може стати ідеальною альтернативою традиційного українського бульйону.